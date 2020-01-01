Токеномика UNISWAP (UNI) Откройте для себя ключевую информацию о UNISWAP (UNI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UNISWAP (UNI) Uniswap — это протокол автоматического обмена токенов на Ethereum. Он разработан с учетом простоты использования, эффективности газа, устойчивости к цензуре и нулевой арендной платы. Официальный сайт: https://uniswap.org/blog/uni/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/8FU95xFJhUUkyyCLU13HSzDLs7oC4QZdXQHL6SCeab36 Купить UNI сейчас!

Токеномика и анализ цен UNISWAP (UNI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UNISWAP (UNI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,50B $ 4,50B $ 4,50B Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 628,74M $ 628,74M $ 628,74M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 45 $ 45 $ 45 Исторический минимум: $ 0,418997551386 $ 0,418997551386 $ 0,418997551386 Текущая цена: $ 7,151 $ 7,151 $ 7,151 Узнайте больше о цене UNISWAP (UNI)

Токеномика UNISWAP (UNI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UNISWAP (UNI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNI, изучите текущую цену UNI!

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