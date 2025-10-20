Текущая цена Ulalo HealthPassport сегодня составляет 0.003038 USD. Следите за обновлениями цены ULA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ULA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ulalo HealthPassport сегодня составляет 0.003038 USD. Следите за обновлениями цены ULA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ULA прямо сейчас на MEXC.

График цены Ulalo HealthPassport (ULA) в реальном времени
Информация о ценах Ulalo HealthPassport (ULA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,002952
$ 0,002952$ 0,002952
Мин 24Ч
$ 0,003062
$ 0,003062$ 0,003062
Макс 24Ч

$ 0,002952
$ 0,002952$ 0,002952

$ 0,003062
$ 0,003062$ 0,003062

--
----

--
----

+0,26%

+1,06%

-3,74%

-3,74%

Текущая цена Ulalo HealthPassport (ULA) составляет $ 0,003038. За последние 24 часа ULA торговался в диапазоне от $ 0,002952 до $ 0,003062, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ULA за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, ULA изменился на +0,26% за последний час, на +1,06% за 24 часа и на -3,74% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ulalo HealthPassport (ULA)

--
----

$ 91,64K
$ 91,64K$ 91,64K

$ 3,04M
$ 3,04M$ 3,04M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

AVAX_CCHAIN

Текущая рыночная капитализация Ulalo HealthPassport составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 91,64K. Циркулируещее обращение ULA составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,04M.

История цен Ulalo HealthPassport (ULA) в USD

Отслеживайте изменения цены Ulalo HealthPassport за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00003187+1,06%
30 дней$ -0,00044-12,66%
60 дней$ -0,000834-21,54%
90 дней$ -0,002962-49,37%
Изменение цены Ulalo HealthPassport сегодня

Сегодня для ULA зафиксировано изменение $ +0,00003187 (+1,06%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Ulalo HealthPassport за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00044 (-12,66%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Ulalo HealthPassport за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ULA изменился на $ -0,000834 (-21,54%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Ulalo HealthPassport за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,002962 (-49,37%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Ulalo HealthPassport (ULA)?

Просмотеть страницу истории цен Ulalo HealthPassport.

Что такое Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo предоставляет людям возможность контролировать свои медицинские данные с помощью децентрализованной платформы. Наш Smart Patient Wallet, построенный на нашей подсети Avalanche L1, надежно хранит историю болезни и позволяет анонимно монетизировать данные для исследований. Мы также предоставляем пациентам по всему миру возможности искусственного интеллекта для диагностики и анализа здоровья.

Ulalo HealthPassport доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Ulalo HealthPassport. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ULA, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Ulalo HealthPassport в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Ulalo HealthPassport простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Ulalo HealthPassport (USD)

Сколько будет стоить Ulalo HealthPassport (ULA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ulalo HealthPassport (ULA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ulalo HealthPassport.

Проверьте прогноз цены Ulalo HealthPassport!

Токеномика Ulalo HealthPassport (ULA)

Понимание токеномики Ulalo HealthPassport (ULA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ULA прямо сейчас!

Как купить Ulalo HealthPassport (ULA)

Ищете как купить Ulalo HealthPassport? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Ulalo HealthPassport на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ULA на местную валюту

1 Ulalo HealthPassport (ULA) в VND
79,94497
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в AUD
A$0,00464814
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в GBP
0,0022785
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в EUR
0,00261268
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в USD
$0,003038
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в MYR
RM0,01282036
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в TRY
0,12753524
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в JPY
¥0,461776
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в ARS
ARS$4,09984176
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в RUB
0,24735396
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в INR
0,26670602
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в IDR
Rp50,63331308
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в PHP
0,17796604
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в EGP
￡E.0,14439614
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в BRL
R$0,01634444
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в CAD
C$0,00422282
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в BDT
0,37087904
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в NGN
4,44149524
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в COP
$11,8671875
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в ZAR
R.0,0525574
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в UAH
0,1272922
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в TZS
T.Sh.7,53843244
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в VES
Bs0,63798
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в CLP
$2,873948
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в PKR
Rs0,85987552
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в KZT
1,63508198
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в THB
฿0,09943374
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в TWD
NT$0,09347926
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в AED
د.إ0,01114946
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в CHF
Fr0,00240002
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в HKD
HK$0,02360526
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в AMD
֏1,1621869
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в MAD
.د.م0,02813188
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в MXN
$0,0558992
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в SAR
ريال0,0113925
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в ETB
Br0,46001396
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в KES
KSh0,39232732
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в JOD
د.أ0,002153942
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в PLN
0,01105832
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в RON
лв0,01327606
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в SEK
kr0,02849644
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в BGN
лв0,00510384
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в HUF
Ft1,01979584
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в CZK
0,06361572
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в KWD
د.ك0,000929628
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в ILS
0,00999502
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в BOB
Bs0,02099258
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в AZN
0,0051646
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в TJS
SM0,02813188
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в GEL
0,0082026
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в AOA
Kz2,76934966
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в BHD
.د.ب0,001142288
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в BMD
$0,003038
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в DKK
kr0,01953434
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в HNL
L0,07977788
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в MUR
0,13828976
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в NAD
$0,05273968
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в NOK
kr0,03031924
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в NZD
$0,00525574
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в PAB
B/.0,003038
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в PGK
K0,0127596
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в QAR
ر.ق0,01105832
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в RSD
дин.0,30662534
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в UZS
soʻm36,60240122
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в ALL
L0,25333882
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в ANG
ƒ0,00543802
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в AWG
ƒ0,0054684
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в BBD
$0,006076
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в BAM
KM0,00510384
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в BIF
Fr8,959062
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в BND
$0,0039494
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в BSD
$0,003038
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в JMD
$0,48753824
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в KHR
12,2499755
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в KMF
Fr1,288112
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в LAK
66,04347694
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в LKR
රු0,92200262
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в MDL
L0,05155486
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в MGA
Ar13,6233034
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в MOP
P0,024304
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в MVR
0,0464814
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в MWK
MK5,2651578
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в MZN
MT0,1941282
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в NPR
रु0,42696052
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в PYG
21,545496
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в RWF
Fr4,408138
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в SBD
$0,02500274
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в SCR
0,04152946
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в SRD
$0,12057822
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в SVC
$0,0265825
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в SZL
L0,05273968
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в TMT
m0,01066338
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в TND
د.ت0,008925644
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в TTD
$0,02059764
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в UGX
Sh10,584392
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в XAF
Fr1,713432
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в XCD
$0,0082026
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в XOF
Fr1,713432
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в XPF
Fr0,309876
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в BWP
P0,0407092
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в BZD
$0,00610638
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в CVE
$0,28909608
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в DJF
Fr0,540764
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в DOP
$0,1927611
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в DZD
د.ج0,39627672
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в FJD
$0,0069874
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в GNF
Fr26,41541
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в GTQ
Q0,02327108
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в GYD
$0,6355496
1 Ulalo HealthPassport (ULA) в ISK
kr0,370636

Источники Ulalo HealthPassport

Для более глубокого понимания Ulalo HealthPassport рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Ulalo HealthPassport
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ulalo HealthPassport

Сколько стоит Ulalo HealthPassport (ULA) на сегодня?
Актуальная цена ULA в USD – 0,003038 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ULA в USD?
Текущая цена ULA в USD составляет $ 0,003038. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ulalo HealthPassport?
Рыночная капитализация ULA составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ULA?
Циркулирующее предложение ULA составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ULA?
ULA достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена ULA за все время (ATL)?
ULA достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов ULA?
Объем торгов за последние 24 часа для ULA составляет $ 91,64K USD.
Вырастет ли ULA в цене в этом году?
ULA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ULA для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Ulalo HealthPassport (ULA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

