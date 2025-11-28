Токеномика Ulalo HealthPassport (ULA)

Откройте для себя ключевую информацию о Ulalo HealthPassport (ULA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:10:47 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Ulalo HealthPassport (ULA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ulalo HealthPassport (ULA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,55M
$ 1,55M$ 1,55M
Исторический максимум:
$ 0,01099
$ 0,01099$ 0,01099
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,001554
$ 0,001554$ 0,001554

Информация о Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo предоставляет людям возможность контролировать свои медицинские данные с помощью децентрализованной платформы. Наш Smart Patient Wallet, построенный на нашей подсети Avalanche L1, надежно хранит историю болезни и позволяет анонимно монетизировать данные для исследований. Мы также предоставляем пациентам по всему миру возможности искусственного интеллекта для диагностики и анализа здоровья.

Официальный сайт:
https://ulalo.xyz
Whitepaper:
https://ulalo.gitbook.io/ulalo-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://snowtrace.io/token/0xa6c187afd89Aaa4961832abB01099a781aFa2AA1

Токеномика Ulalo HealthPassport (ULA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ulalo HealthPassport (ULA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ULA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ULA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ULA, изучите текущую цену ULA!

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

