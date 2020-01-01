Токеномика UDAO (UDAO) Откройте для себя ключевую информацию о UDAO (UDAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UDAO (UDAO) Udao – это Web3-платформа для обучения необходимым для работы навыкам и поиска работы. Официальный сайт: https://udao.org/ Whitepaper: https://app.udao.org/documents/Whitepaper-udao.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x433cCeBC95ad458E74d81837Db0D4aa27e30E117 Купить UDAO сейчас!

Токеномика и анализ цен UDAO (UDAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UDAO (UDAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,4414 $ 0,4414 $ 0,4414 Исторический минимум: $ 0,09039231915880885 $ 0,09039231915880885 $ 0,09039231915880885 Текущая цена: $ 0,1307 $ 0,1307 $ 0,1307 Узнайте больше о цене UDAO (UDAO)

Токеномика UDAO (UDAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UDAO (UDAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UDAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UDAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UDAO, изучите текущую цену UDAO!

Как купить UDAO Заинтересованы в добавлении UDAO (UDAO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки UDAO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить UDAO на MEXC прямо сейчас!

История цены UDAO (UDAO) Анализ истории цены UDAO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены UDAO прямо сейчас!

Прогноз цены UDAO Хотите узнать, куда может двигаться UDAO? Наша страница прогноза цены UDAO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена UDAO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!