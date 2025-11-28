Токеномика UCN (UCN)

Токеномика UCN (UCN)

Откройте для себя ключевую информацию о UCN (UCN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:27:35 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен UCN (UCN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене UCN (UCN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 100,00K
$ 100,00K$ 100,00K
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 160,69M
$ 160,69M$ 160,69M
Исторический максимум:
$ 1 607
$ 1 607$ 1 607
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 1 606,94
$ 1 606,94$ 1 606,94

Информация о UCN (UCN)

UCHAIN – это мощная криптовалютная экосистема, основанная на монете UCN. Наша экосистема объединяет ряд инновационных продуктов: современные криптокошельки, уникальную криптовалютную дебетовую карту, собственные маркетплейсы и многое другое. Миссия UCHAIN – создать идеальный криптовалютный продукт, чтобы изменить способ взаимодействия людей с криптовалютой по всему миру и обеспечить мгновенные трансграничные платежи в криптовалюте.

Официальный сайт:
https://uchain.com/en
Whitepaper:
https://uchain.com/documents/en/WhitePaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://uexplorer.com/

Токеномика UCN (UCN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики UCN (UCN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UCN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UCN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UCN, изучите текущую цену UCN!

Как купить UCN

Заинтересованы в добавлении UCN (UCN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки UCN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены UCN (UCN)

Анализ истории цены UCN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены UCN

Хотите узнать, куда может двигаться UCN? Наша страница прогноза цены UCN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»