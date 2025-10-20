Текущая цена TXC сегодня составляет 4.88 USD. Следите за обновлениями цены TXC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TXC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена TXC сегодня составляет 4.88 USD. Следите за обновлениями цены TXC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TXC прямо сейчас на MEXC.

$4,88
+9,51%1D
Страница обновлена: 2025-10-23 16:56:24 (UTC+8)

Информация о ценах TXC (TXC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 4,208
Мин 24Ч
$ 5
Макс 24Ч

$ 4,208
$ 5
--
--
-0,23%

+9,51%

+21,90%

+21,90%

Текущая цена TXC (TXC) составляет $ 4,88. За последние 24 часа TXC торговался в диапазоне от $ 4,208 до $ 5, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TXC за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, TXC изменился на -0,23% за последний час, на +9,51% за 24 часа и на +21,90% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация TXC (TXC)

--
$ 73,34K
$ 1,72B
--
353 396 296
TEXITCOIN

Текущая рыночная капитализация TXC составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 73,34K. Циркулируещее обращение TXC составляет --, а общее предложение – 353396296. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,72B.

История цен TXC (TXC) в USD

Отслеживайте изменения цены TXC за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,42379+9,51%
30 дней$ +2,88+144,00%
60 дней$ +2,88+144,00%
90 дней$ +2,88+144,00%
Изменение цены TXC сегодня

Сегодня для TXC зафиксировано изменение $ +0,42379 (+9,51%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены TXC за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +2,88 (+144,00%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены TXC за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TXC изменился на $ +2,88 (+144,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены TXC за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +2,88 (+144,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены TXC (TXC)?

Просмотеть страницу истории цен TXC.

Что такое TXC (TXC)

Для техасцев от техасцев – TEXITcoin – это быстрая цифровая валюта 1 уровня, которая майнится исключительно в Техасе и предназначенная для честной торговли на протяжении многих поколений.

TXC доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в TXC. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга TXC, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о TXC в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки TXC простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены TXC (USD)

Сколько будет стоить TXC (TXC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов TXC (TXC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для TXC.

Проверьте прогноз цены TXC!

Токеномика TXC (TXC)

Понимание токеномики TXC (TXC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TXC прямо сейчас!

Как купить TXC (TXC)

Ищете как купить TXC? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести TXC на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

TXC на местную валюту

Для более глубокого понимания TXC рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TXC

Сколько стоит TXC (TXC) на сегодня?
Актуальная цена TXC в USD – 4,88 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TXC в USD?
Текущая цена TXC в USD составляет $ 4,88. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация TXC?
Рыночная капитализация TXC составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TXC?
Циркулирующее предложение TXC составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TXC?
TXC достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена TXC за все время (ATL)?
TXC достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов TXC?
Объем торгов за последние 24 часа для TXC составляет $ 73,34K USD.
Вырастет ли TXC в цене в этом году?
TXC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TXC для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии TXC (TXC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

