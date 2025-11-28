Что такое TXC

Токеномика и анализ цен TXC (TXC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TXC (TXC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 353,40M $ 353,40M $ 353,40M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,40B $ 1,40B $ 1,40B Исторический максимум: $ 5,5 $ 5,5 $ 5,5 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 3,97 $ 3,97 $ 3,97 Узнайте больше о цене TXC (TXC) Купить TXC сейчас!

Информация о TXC (TXC) Для техасцев от техасцев – TEXITcoin – это быстрая цифровая валюта 1 уровня, которая майнится исключительно в Техасе и предназначенная для честной торговли на протяжении многих поколений. Для техасцев от техасцев – TEXITcoin – это быстрая цифровая валюта 1 уровня, которая майнится исключительно в Техасе и предназначенная для честной торговли на протяжении многих поколений. Официальный сайт: https://texitcoin.org/ Whitepaper: https://texitcoin.org/Tokenomics.html Обозреватель блоков: https://txcmempool.com/

Токеномика TXC (TXC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TXC (TXC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TXC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TXC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TXC, изучите текущую цену TXC!

