Какова текущая цена True?

Живая цена True (TRUE) составляет ₽1.824914229390147168000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает True на рынке?

В настоящее время True находится на 2146-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽161863626.2124038976000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов TRUE в обращении?

Количество токенов TRUE в обращении составляет 88693363.97785021 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен True за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена True колебалась в диапазоне от ₽1.81327528093473216000 (минимум за 24 часа) до ₽1.899895009910867424000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько True удалён от своего максимума и минимума за всё время?

True достиг максимальной цены ₽19.4689906002551232000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.923268772112266944000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется TRUE?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для True?

Текущее изменение цены -3.75% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Prediction Markets,Base Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.