Токеномика Shiba Inu Treat (TREAT)

Токеномика Shiba Inu Treat (TREAT)

Откройте для себя ключевую информацию о Shiba Inu Treat (TREAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Shiba Inu Treat (TREAT)

Встречайте Treat – последний токен в безумно популярной экосистеме Shiba Inu, предназначенный для получения транзакционных вознаграждений и доступа к более чем 30 передовым технологиям, которые служат операционной системой сети Shiba Network State. Среди этих передовых инноваций – инновации Defi, Karna, Aura, Reputation, децентрализованная идентификация, агентские структуры AI, полностью гомоморфное шифрование, элементы погружения в метавселенную Shiba Inu, и это лишь некоторые из них. Помимо роли в поддержке технологий, Treat также служит управляющим токеном, определяющим инновационные и маркетинговые стратегии Shiba Network State. Таким образом, он закрепляет статус Shiba Inu не только как мемкоина, но и как одного из самых влиятельных брендов в мире и настоящего технологического лидера.

Официальный сайт:
https://www.shib.io
Whitepaper:
https://shib.io/documents/SHIBPAPER-ABRIDGED-V.1.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xa02c49da76a085e4e1ee60a6b920ddbc8db599f4#balances

Токеномика и анализ цен Shiba Inu Treat (TREAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shiba Inu Treat (TREAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,0441
$ 0,0441$ 0,0441
Исторический минимум:
$ 0,001331048304081517
$ 0,001331048304081517$ 0,001331048304081517
Текущая цена:
$ 0,001627
$ 0,001627$ 0,001627

Токеномика Shiba Inu Treat (TREAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Shiba Inu Treat (TREAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TREAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TREAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TREAT, изучите текущую цену TREAT!

Как купить TREAT

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История цены Shiba Inu Treat (TREAT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.