Токеномика Shiba Inu Treat (TREAT) Откройте для себя ключевую информацию о Shiba Inu Treat (TREAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shiba Inu Treat (TREAT) Встречайте Treat – последний токен в безумно популярной экосистеме Shiba Inu, предназначенный для получения транзакционных вознаграждений и доступа к более чем 30 передовым технологиям, которые служат операционной системой сети Shiba Network State. Среди этих передовых инноваций – инновации Defi, Karna, Aura, Reputation, децентрализованная идентификация, агентские структуры AI, полностью гомоморфное шифрование, элементы погружения в метавселенную Shiba Inu, и это лишь некоторые из них. Помимо роли в поддержке технологий, Treat также служит управляющим токеном, определяющим инновационные и маркетинговые стратегии Shiba Network State. Таким образом, он закрепляет статус Shiba Inu не только как мемкоина, но и как одного из самых влиятельных брендов в мире и настоящего технологического лидера. Официальный сайт: https://www.shib.io Whitepaper: https://shib.io/documents/SHIBPAPER-ABRIDGED-V.1.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa02c49da76a085e4e1ee60a6b920ddbc8db599f4#balances Купить TREAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Shiba Inu Treat (TREAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shiba Inu Treat (TREAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0441 $ 0,0441 $ 0,0441 Исторический минимум: $ 0,001331048304081517 $ 0,001331048304081517 $ 0,001331048304081517 Текущая цена: $ 0,001627 $ 0,001627 $ 0,001627 Узнайте больше о цене Shiba Inu Treat (TREAT)

Токеномика Shiba Inu Treat (TREAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shiba Inu Treat (TREAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TREAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TREAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TREAT, изучите текущую цену TREAT!

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