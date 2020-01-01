Токеномика TornadoCash (TORN) Откройте для себя ключевую информацию о TornadoCash (TORN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TornadoCash (TORN) Torn - это ERC20-совместимый актив с фиксированным общим запасом, который может быть использован для управления Tornado.Cash. Официальный сайт: https://ipfs.io/ipns/tornadocash.eth/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x77777feddddffc19ff86db637967013e6c6a116c Купить TORN сейчас!

Токеномика и анализ цен TornadoCash (TORN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TornadoCash (TORN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,29M $ 48,29M $ 48,29M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 5,26M $ 5,26M $ 5,26M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 463,5 $ 463,5 $ 463,5 Исторический минимум: $ 1,3085467209410526 $ 1,3085467209410526 $ 1,3085467209410526 Текущая цена: $ 9,18 $ 9,18 $ 9,18 Узнайте больше о цене TornadoCash (TORN)

Токеномика TornadoCash (TORN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TornadoCash (TORN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TORN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TORN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TORN, изучите текущую цену TORN!

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