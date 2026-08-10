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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TokenFi, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TokenFi, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ TokenFi (TOKEN) за сегодня

Технический анализ TokenFi (TOKEN) за сегодня

Страница анализа TokenFi предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TOKEN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе TokenFi ниже.

Изменение цены TokenFi (TOKEN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,001839---2,39%-21,21%-44,63%
Узнайте больше о цене TokenFi

Поток капитала TokenFi

Чистый притокЦена TOKENUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TOKEN/USDT
$0,001839
$0,001839$0,001839
-3,20%
31.48M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TOKEN в USD

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1 TOKEN = 0,001839 USD

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