Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Tensor, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Tensor, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о TNSR

Информация о цене TNSR

Что такое TNSR

Whitepaper TNSR

Официальный сайт TNSR

Токеномика TNSR

Прогноз цен TNSR

История TNSR

Руководство по покупке TNSR

Конвертер валют TNSR в фиат

TNSR на споте

Фьючерсы TNSR USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Tensor (TNSR) за сегодня

Технический анализ Tensor (TNSR) за сегодня

Страница анализа Tensor предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TNSR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Tensor ниже.

Изменение цены Tensor (TNSR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0322--+7,62%-1,53%-26,37%
Узнайте больше о цене Tensor

Технические индикаторы Tensor

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Tensor на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 1Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03218
0,03217
R2
0,03217
0,03216
R1
0,03216
0,03216
PP
0,03215
0,03215
S1
0,03214
0,03214
S2
0,03213
0,03214
S3
0,03212
0,03213

Рыночные сигналы Tensor

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,39M
$4,81 M
$5,19 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,06 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,16 M
7-дневные активные продажи
$0,15 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Tensor

Чистый притокЦена TNSRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,03
2026-08-09-$0,19 M0,03
2026-08-08$0,00 M0,03
2026-08-07$0,05 M0,03
2026-08-06-$0,10 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Tensor

Торгуйте Tensor (TNSR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Tensor в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TNSR/USDT
$0,0322
$0,0322$0,0322
-0,64%
1.73M (USDT)
TNSR/USDC
$0,03218
$0,03218$0,03218
-0,61%
1.65M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TNSR в USD

Сумма

TNSR
TNSR
USD
USD

1 TNSR = 0,0322 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.