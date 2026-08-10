Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена The Top Floor Boss сегодня составляет 0.0001276 RUB. Рыночная капитализация TJR составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен TJR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена The Top Floor Boss сегодня составляет 0.0001276 RUB. Рыночная капитализация TJR составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен TJR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о TJR

Информация о цене TJR

Что такое TJR

Токеномика TJR

Прогноз цен TJR

История TJR

Руководство по покупке TJR

Конвертер валют TJR в фиат

TJR на споте

Фьючерсы TJR USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип The Top Floor Boss

The Top Floor Boss Курс (TJR)

Текущая цена 1 TJR в RUB:

₽0.01053976
₽0.01053976₽0.01053976
-3,11%1D
RUB
График цены The Top Floor Boss (TJR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:14:08 (UTC+8)

Сегодняшняя цена The Top Floor Boss

Текущая цена The Top Floor Boss (TJR) сегодня составляет ₽ 0.0001276 с изменением 3.11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TJR на RUB составляет ₽ 0.0001276 за TJR.

На данный момент The Top Floor Boss занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- TJR. В течение последних 24 часов, TJR торговался в диапазоне от ₽ 0.0001274 (минимум) до ₽ 0.0001327 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе TJR изменился на -1.47% за последний час и на -18.94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,20K.

Рыночная информация The Top Floor Boss (TJR)

--
----

₽ 54,20K
₽ 54,20K₽ 54,20K

₽ 127.60K
₽ 127.60K₽ 127.60K

--
----

999,999,733
999,999,733 999,999,733

SOL

Текущая рыночная капитализация The Top Floor Boss составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,20K. Циркулируещее обращение TJR составляет --, а общее предложение – 999999733. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 127.60K.

История цен The Top Floor Boss в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.0001274
₽ 0.0001274₽ 0.0001274
Мин 24Ч
₽ 0.0001327
₽ 0.0001327₽ 0.0001327
Макс 24Ч

₽ 0.0001274
₽ 0.0001274₽ 0.0001274

₽ 0.0001327
₽ 0.0001327₽ 0.0001327

--
----

--
----

-1.47%

-3.11%

-18.94%

-18.94%

История цен The Top Floor Boss (TJR) в RUB

Отслеживайте изменения цены The Top Floor Boss за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.000338308-3.11%
30 дней₽ -0.0000816-39.01%
60 дней₽ -0.0038724-96.81%
90 дней₽ -0.0038724-96.81%
Изменение цены The Top Floor Boss сегодня

Сегодня для TJR зафиксировано изменение ₽ -0.000338308 (-3.11%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены The Top Floor Boss за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0000816 (-39.01%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены The Top Floor Boss за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TJR изменился на ₽ -0.0038724 (-96.81%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены The Top Floor Boss за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0038724 (-96.81%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены The Top Floor Boss (TJR)?

Просмотеть страницу истории цен The Top Floor Boss.

Анализ по The Top Floor Boss

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний The Top Floor Boss, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке The Top Floor Boss: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке TJR: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

TJR_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется выше центральной зоны 1,819E-4; текущая цена 1,857E-4 прорвала сопротивление R1 на уровне 1,849E-4. Ценовой тренд находится в верхней зоне восходящего уровня системы ключевых уровней, а краткосрочная структура склоняется к бычьему распределению. Скользящие средние и EMA-линии демонстрируют сигналы покупки, что подтверждает эффективность текущей цены и её устойчивость над ключевым уровнем разворота. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, при этом импульс концентрируется и направляется вверх. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных значений перекупленности, что сохраняет пространство для дальнейшего роста. Показатели KDJ и StochRSI согласованы с ценовым движением, при этом явных признаков дивергенции на вершине пока не наблюдается. Боллинджеры остаются открытыми, волатильность не демонстрирует аномального увеличения, а рыночная настройка сохраняет рациональный и последовательный характер. В ближайшей перспективе внимание следует уделить сопротивлению R2 на уровне 1,882E-4, которое находится примерно в 1,35% от текущей цены. Ниже первым ключевым уровнем является недавно пробитый R1 — 1,849E-4, который удалён от текущей цены менее чем на 0,5%. Если произойдёт коррекция и тестирование центральной зоны 1,819E-4, это будет соответствовать расстоянию около 2,05%, что может выступать в качестве более отдалённой структурной поддержки. Уровни S1 (1,786E-4) и S2 (1,756E-4), как более глубокие защитные отметки, пока не рассматриваются в качестве основных ориентиров для оперативной торговли.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены The Top Floor Boss

Прогноз цены The Top Floor Boss (TJR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TJR в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены The Top Floor Boss (TJR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена The Top Floor Boss потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену The Top Floor Boss достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены TJR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены The Top Floor Boss».

Как купить и инвестировать The Top Floor Boss в Россия

Готовы приступить к работе с The Top Floor Boss? Покупка TJR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить The Top Floor Boss. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке The Top Floor Boss (TJR).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и The Top Floor Boss будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке The Top Floor Boss (TJR)

Что вы можете сделать с The Top Floor Boss

Владение The Top Floor Boss позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка The Top Floor Boss (TJR) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое The Top Floor Boss (TJR)

TJR – это мемкоин.

Источники The Top Floor Boss

Для более глубокого понимания The Top Floor Boss рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о The Top Floor Boss

Страница обновлена: 2026-08-10 23:14:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии The Top Floor Boss (TJR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о The Top Floor Boss

TJR USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по TJR с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами TJR USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте The Top Floor Boss (TJR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы The Top Floor Boss в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TJR/USD1
₽0.01056454
₽0.01056454₽0.01056454
-2.36%
399.07M (USDT)
TJR/USDT
₽0.01055628
₽0.01055628₽0.01055628
-2.88%
419.08M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽32.679038
₽32.679038₽32.679038

+691.26%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1.22248
₽1.22248₽1.22248

+54.64%

AurumX

AurumX

UMX

₽15.183532
₽15.183532₽15.183532

-21.71%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽183.52894
₽183.52894₽183.52894

+23.43%

JMDT

JMDT

JMDT

₽80.14678
₽80.14678₽80.14678

-10.05%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽32.679038
₽32.679038₽32.679038

+691.26%

Myros

Myros

MY

₽3.3040
₽3.3040₽3.3040

+205.34%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽5.383042
₽5.383042₽5.383042

+84.66%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0.796264
₽0.796264₽0.796264

+60.66%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2.337580
₽2.337580₽2.337580

+53.23%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор TJR в RUB

Сумма

TJR
TJR
RUB
RUB

1 TJR = 0.01053976 RUB