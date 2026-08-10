Текущее общее настроение на рынке TJR: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

TJR_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется выше центральной зоны 1,819E-4; текущая цена 1,857E-4 прорвала сопротивление R1 на уровне 1,849E-4. Ценовой тренд находится в верхней зоне восходящего уровня системы ключевых уровней, а краткосрочная структура склоняется к бычьему распределению. Скользящие средние и EMA-линии демонстрируют сигналы покупки, что подтверждает эффективность текущей цены и её устойчивость над ключевым уровнем разворота. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, при этом импульс концентрируется и направляется вверх. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных значений перекупленности, что сохраняет пространство для дальнейшего роста. Показатели KDJ и StochRSI согласованы с ценовым движением, при этом явных признаков дивергенции на вершине пока не наблюдается. Боллинджеры остаются открытыми, волатильность не демонстрирует аномального увеличения, а рыночная настройка сохраняет рациональный и последовательный характер. В ближайшей перспективе внимание следует уделить сопротивлению R2 на уровне 1,882E-4, которое находится примерно в 1,35% от текущей цены. Ниже первым ключевым уровнем является недавно пробитый R1 — 1,849E-4, который удалён от текущей цены менее чем на 0,5%. Если произойдёт коррекция и тестирование центральной зоны 1,819E-4, это будет соответствовать расстоянию около 2,05%, что может выступать в качестве более отдалённой структурной поддержки. Уровни S1 (1,786E-4) и S2 (1,756E-4), как более глубокие защитные отметки, пока не рассматриваются в качестве основных ориентиров для оперативной торговли.

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