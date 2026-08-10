The Top Floor Boss Курс (TJR)
Текущая цена The Top Floor Boss (TJR) сегодня составляет ₽ 0.0001276 с изменением 3.11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TJR на RUB составляет ₽ 0.0001276 за TJR.
На данный момент The Top Floor Boss занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- TJR. В течение последних 24 часов, TJR торговался в диапазоне от ₽ 0.0001274 (минимум) до ₽ 0.0001327 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе TJR изменился на -1.47% за последний час и на -18.94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,20K.
SOL
Текущая рыночная капитализация The Top Floor Boss составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,20K. Циркулируещее обращение TJR составляет --, а общее предложение – 999999733. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 127.60K.
-1.47%
-3.11%
-18.94%
-18.94%
Отслеживайте изменения цены The Top Floor Boss за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.000338308
|-3.11%
|30 дней
|₽ -0.0000816
|-39.01%
|60 дней
|₽ -0.0038724
|-96.81%
|90 дней
|₽ -0.0038724
|-96.81%
Сегодня для TJR зафиксировано изменение ₽ -0.000338308 (-3.11%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0000816 (-39.01%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то TJR изменился на ₽ -0.0038724 (-96.81%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0038724 (-96.81%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен The Top Floor Boss.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний The Top Floor Boss, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке TJR: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
TJR_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется выше центральной зоны 1,819E-4; текущая цена 1,857E-4 прорвала сопротивление R1 на уровне 1,849E-4. Ценовой тренд находится в верхней зоне восходящего уровня системы ключевых уровней, а краткосрочная структура склоняется к бычьему распределению. Скользящие средние и EMA-линии демонстрируют сигналы покупки, что подтверждает эффективность текущей цены и её устойчивость над ключевым уровнем разворота. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, при этом импульс концентрируется и направляется вверх. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных значений перекупленности, что сохраняет пространство для дальнейшего роста. Показатели KDJ и StochRSI согласованы с ценовым движением, при этом явных признаков дивергенции на вершине пока не наблюдается. Боллинджеры остаются открытыми, волатильность не демонстрирует аномального увеличения, а рыночная настройка сохраняет рациональный и последовательный характер. В ближайшей перспективе внимание следует уделить сопротивлению R2 на уровне 1,882E-4, которое находится примерно в 1,35% от текущей цены. Ниже первым ключевым уровнем является недавно пробитый R1 — 1,849E-4, который удалён от текущей цены менее чем на 0,5%. Если произойдёт коррекция и тестирование центральной зоны 1,819E-4, это будет соответствовать расстоянию около 2,05%, что может выступать в качестве более отдалённой структурной поддержки. Уровни S1 (1,786E-4) и S2 (1,756E-4), как более глубокие защитные отметки, пока не рассматриваются в качестве основных ориентиров для оперативной торговли.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена The Top Floor Boss потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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