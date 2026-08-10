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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TIA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TIA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ TIA (TIA) за сегодня

Технический анализ TIA (TIA) за сегодня

Страница анализа TIA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TIA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе TIA ниже.

Изменение цены TIA (TIA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,3257---2,66%-21,62%-25,23%
Узнайте больше о цене TIA

Технические индикаторы TIA

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот TIA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 20
Нейтрально 3
Покупка 3
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 3Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,3268
0,3266
R2
0,3266
0,3263
R1
0,3262
0,3262
PP
0,326
0,326
S1
0,3256
0,3257
S2
0,3253
0,3256
S3
0,3249
0,3253

Рыночные сигналы TIA

Текущий чистый объем открытых ордеров
1,97M
$12,36 M
$10,40 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,24M
3-дневные активные покупки
$4,88 M
3-дневные активные продажи
$4,63 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,11M
7-дневные активные покупки
$14,29 M
7-дневные активные продажи
$14,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала TIA

Чистый притокЦена TIAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,14 M0,33
2026-08-09$0,08 M0,33
2026-08-08-$0,11 M0,33
2026-08-07-$0,52 M0,33
2026-08-06-$0,08 M0,33

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о TIA

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TIA/USDT
$0,3253
$0,3253$0,3253
-1,63%
1.01M (USDT)
TIA/USDC
$0,3259
$0,3259$0,3259
-1,42%
169.75K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TIA в USD

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1 TIA = 0,3257 USD

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