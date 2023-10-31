TIA

Celestia - это модульная сеть блокчейн, целью которой является создание масштабируемого уровня доступности данных, позволяющего создать следующее поколение масштабируемых архитектур блокчейн - модульные блокчейны.

Название криптовалютыTIA

МестоNo.57

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0004%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)47.19%

Оборотное предложение645,889,869.225374

Макс. предложение0

Общее предложение1,123,673,424.657165

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум20.911430884832413,2024-02-10

Наименьшая цена2.028107599495091,2023-10-31

Публичный блокчейнCELESTIA

ВведениеCelestia - это модульная сеть блокчейн, целью которой является создание масштабируемого уровня доступности данных, позволяющего создать следующее поколение масштабируемых архитектур блокчейн - модульные блокчейны.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
TIA/USDC
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (TIA)
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Сумма 24ч (USDC)
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