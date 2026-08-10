Технический анализ Bittensor (TAO) за сегодня
Изменение цены Bittensor (TAO)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$203,09
|--
|+7,29%
|-4,46%
|-33,77%
Технические индикаторы Bittensor
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Bittensor на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Нейтрально
|Продажа 6
|Нейтрально 0
|Покупка 8
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 5
|Нейтрально 5
|Покупка 2
Рыночные сигналы Bittensor
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Bittensor
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,22 M
|203,31
|2026-08-09
|$1,72 M
|208,87
|2026-08-08
|-$0,91 M
|198,03
|2026-08-07
|$0,07 M
|193,88
|2026-08-06
|-$1,51 M
|193,30
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.