Технический анализ Bittensor (TAO) за сегодня Страница анализа Bittensor предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TAO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bittensor ниже. Регистрация

Изменение цены Bittensor (TAO) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $203,09 -- +7,29% -4,46% -33,77%

Технические индикаторы Bittensor

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Bittensor на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 5 Покупка 10 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 0 Покупка 8 Технические индикаторы : Продажа Продажа 5 Нейтрально 5 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 203,0566 203,0233 R2 203,0233 203,0042 R1 203,0066 202,9924 PP 202,9733 202,9733 S1 202,9566 202,9542 S2 202,9233 202,9424 S3 202,9066 202,9233

Рыночные сигналы Bittensor Текущий чистый объем открытых ордеров 0,28M $12,55 M $12,27 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -2,76M 3-дневные активные покупки $125,79 M 3-дневные активные продажи $128,54 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -3,94M 7-дневные активные покупки $258,68 M 7-дневные активные продажи $262,62 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Bittensor Чистый приток Цена TAOUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,22 M 203,31 2026-08-09 $1,72 M 208,87 2026-08-08 -$0,91 M 198,03 2026-08-07 $0,07 M 193,88 2026-08-06 -$1,51 M 193,30 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Bittensor (TAO) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Bittensor в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч TAO / USDT $203,19 $203,19 $203,19 -2,79% 5.41K (USDT) Торговля TAO / USDC $203 $203 $203 -2,76% 420.78 (USDT) Торговля TAO / EUR $175,98 $175,98 $175,98 -2,67% 313.71 (USDT) Торговля TAO / USD1 $203,2 $203,2 $203,2 -2,64% 277.69 (USDT) Торговля