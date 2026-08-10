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Технический анализ Bittensor (TAO) за сегодня

Технический анализ Bittensor (TAO) за сегодня

Страница анализа Bittensor предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TAO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bittensor ниже.

Изменение цены Bittensor (TAO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$203,09--+7,29%-4,46%-33,77%
Узнайте больше о цене Bittensor

Технические индикаторы Bittensor

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Bittensor на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 5
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 5Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
203,0566
203,0233
R2
203,0233
203,0042
R1
203,0066
202,9924
PP
202,9733
202,9733
S1
202,9566
202,9542
S2
202,9233
202,9424
S3
202,9066
202,9233

Рыночные сигналы Bittensor

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,28M
$12,55 M
$12,27 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-2,76M
3-дневные активные покупки
$125,79 M
3-дневные активные продажи
$128,54 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-3,94M
7-дневные активные покупки
$258,68 M
7-дневные активные продажи
$262,62 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Bittensor

Чистый притокЦена TAOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,22 M203,31
2026-08-09$1,72 M208,87
2026-08-08-$0,91 M198,03
2026-08-07$0,07 M193,88
2026-08-06-$1,51 M193,30

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TAO/USDT
$203,19
$203,19$203,19
-2,79%
5.41K (USDT)
TAO/USDC
$203
$203$203
-2,76%
420.78 (USDT)
TAO/EUR
$175,98
$175,98$175,98
-2,67%
313.71 (USDT)
TAO/USD1
$203,2
$203,2$203,2
-2,64%
277.69 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TAO в USD

Сумма

TAO
TAO
USD
USD

1 TAO = 203,09 USD

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