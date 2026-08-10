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Технический анализ Synapse (SYN) за сегодня

Технический анализ Synapse (SYN) за сегодня

Страница анализа Synapse предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SYN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Synapse ниже.

Изменение цены Synapse (SYN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1037--+22,18%-66,40%+78,94%
Узнайте больше о цене Synapse

Технические индикаторы Synapse

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Synapse на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 5
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 5Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1037
0,1036
R2
0,1036
0,1036
R1
0,1036
0,1036
PP
0,1035
0,1035
S1
0,1035
0,1035
S2
0,1034
0,1035
S3
0,1034
0,1034

Рыночные сигналы Synapse

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,71M
$10,09 M
$10,80 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
3-дневные активные покупки
$3,33 M
3-дневные активные продажи
$3,26 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,15M
7-дневные активные покупки
$11,95 M
7-дневные активные продажи
$11,80 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Synapse

Чистый притокЦена SYNUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,07 M0,11
2026-08-09$0,17 M0,11
2026-08-08-$0,19 M0,12
2026-08-07-$0,35 M0,11
2026-08-06-$0,11 M0,13

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SYN/USDT
$0,1037
$0,1037$0,1037
-3,20%
1.76M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SYN в USD

Сумма

SYN
SYN
USD
USD

1 SYN = 0,1037 USD

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