Токеномика SWGT (SWGT) Откройте для себя ключевую информацию о SWGT (SWGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SWGT (SWGT) SmartWorld Global Token (SWGT) - это ваш персональный ключ к экосистеме продуктов на основе блокчейна. Утилитарный токен разработан компанией SWG Global Ltd и подкреплен двумя перспективными продуктами: для жизни - внедрением технологии блокчейн в транспортно-логистические комплексы и для работы - первым в мире децентрализованным рабочим маркетплейсом с нулевой комиссией. Официальный сайт: https://swg.io Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1yMD6hZF9_8JchCwIT_QCW9vShkx9b9fu/view Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xc8bf8bc34874e07f6a0d4abc8be22ba9e372631b Купить SWGT сейчас!

Токеномика и анализ цен SWGT (SWGT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SWGT (SWGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 62,60M $ 62,60M $ 62,60M Исторический максимум: $ 6,12 $ 6,12 $ 6,12 Исторический минимум: $ 0,05631742824637332 $ 0,05631742824637332 $ 0,05631742824637332 Текущая цена: $ 0,0626 $ 0,0626 $ 0,0626 Узнайте больше о цене SWGT (SWGT)

Токеномика SWGT (SWGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SWGT (SWGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWGT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWGT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWGT, изучите текущую цену SWGT!

Как купить SWGT Заинтересованы в добавлении SWGT (SWGT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SWGT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SWGT на MEXC прямо сейчас!

История цены SWGT (SWGT) Анализ истории цены SWGT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SWGT прямо сейчас!

Прогноз цены SWGT Хотите узнать, куда может двигаться SWGT? Наша страница прогноза цены SWGT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SWGT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!