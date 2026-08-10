Технический анализ Stacks (STX) за сегодня
Изменение цены Stacks (STX)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,1313
|--
|-5,27%
|-24,98%
|-49,52%
Технические индикаторы Stacks
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Stacks на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная продажа
|Продажа 12
|Нейтрально 2
|Покупка 0
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 4
|Нейтрально 1
|Покупка 7
Рыночные сигналы Stacks
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Stacks
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,02 M
|0,13
|2026-08-09
|-$0,02 M
|0,13
|2026-08-08
|-$0,03 M
|0,13
|2026-08-07
|-$0,10 M
|0,13
|2026-08-06
|$0,03 M
|0,13
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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