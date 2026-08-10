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Технический анализ Stacks (STX) за сегодня

Технический анализ Stacks (STX) за сегодня

Страница анализа Stacks предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике STX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Stacks ниже.

Изменение цены Stacks (STX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1313---5,27%-24,98%-49,52%
Узнайте больше о цене Stacks

Технические индикаторы Stacks

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Stacks на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 3
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 2Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1313
0,1313
R2
0,1313
0,1312
R1
0,1312
0,1312
PP
0,1312
0,1312
S1
0,1311
0,1311
S2
0,1311
0,1311
S3
0,131
0,1311

Рыночные сигналы Stacks

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,10M
$11,95 M
$12,05 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,20 M
3-дневные активные продажи
$0,19 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
7-дневные активные покупки
$4,02 M
7-дневные активные продажи
$3,99 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Stacks

Чистый притокЦена STXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,13
2026-08-09-$0,02 M0,13
2026-08-08-$0,03 M0,13
2026-08-07-$0,10 M0,13
2026-08-06$0,03 M0,13

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
STX/USDT
$0,1314
$0,1314$0,1314
-0,83%
422.04K (USDT)
STX/USDC
$0,13146
$0,13146$0,13146
-0,63%
426.68K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор STX в USD

Сумма

STX
STX
USD
USD

1 STX = 0,1313 USD

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