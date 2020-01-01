Токеномика STRK (STRK) Откройте для себя ключевую информацию о STRK (STRK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о STRK (STRK) Starknet — это не требующий разрешений валидный накопительный пакет, также известный как накопительный пакет с нулевым разглашением ( накопительный пакет ZK) для Ethereum. Он работает как блокчейн 2 уровня (L2), позволяя любому dApp достигать огромных масштабов своих вычислений без ущерба для компонуемости и безопасности Ethereum. Официальный сайт: https://starknet.io/ Whitepaper: https://starknet.io/docs/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xca14007eff0db1f8135f4c25b34de49ab0d42766 Купить STRK сейчас!

Токеномика и анализ цен STRK (STRK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене STRK (STRK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 401,85M $ 401,85M $ 401,85M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 3,35B $ 3,35B $ 3,35B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Исторический максимум: $ 3,998 $ 3,998 $ 3,998 Исторический минимум: $ 0,09690269162798996 $ 0,09690269162798996 $ 0,09690269162798996 Текущая цена: $ 0,1199 $ 0,1199 $ 0,1199 Узнайте больше о цене STRK (STRK)

Токеномика STRK (STRK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики STRK (STRK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STRK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STRK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STRK, изучите текущую цену STRK!

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