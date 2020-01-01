Токеномика STRK (STRK)

Токеномика STRK (STRK)

Откройте для себя ключевую информацию о STRK (STRK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о STRK (STRK)

Starknet — это не требующий разрешений валидный накопительный пакет, также известный как накопительный пакет с нулевым разглашением ( накопительный пакет ZK) для Ethereum. Он работает как блокчейн 2 уровня (L2), позволяя любому dApp достигать огромных масштабов своих вычислений без ущерба для компонуемости и безопасности Ethereum.

Официальный сайт:
https://starknet.io/
Whitepaper:
https://starknet.io/docs/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xca14007eff0db1f8135f4c25b34de49ab0d42766

Токеномика и анализ цен STRK (STRK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене STRK (STRK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 401,85M
$ 401,85M$ 401,85M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 3,35B
$ 3,35B$ 3,35B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,20B
$ 1,20B$ 1,20B
Исторический максимум:
$ 3,998
$ 3,998$ 3,998
Исторический минимум:
$ 0,09690269162798996
$ 0,09690269162798996$ 0,09690269162798996
Текущая цена:
$ 0,1199
$ 0,1199$ 0,1199

Токеномика STRK (STRK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики STRK (STRK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STRK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STRK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STRK, изучите текущую цену STRK!

Как купить STRK

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История цены STRK (STRK)

Анализ истории цены STRK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.