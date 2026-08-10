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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по STRK, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по STRK, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ STRK (STRK) за сегодня

Технический анализ STRK (STRK) за сегодня

Страница анализа STRK предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике STRK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе STRK ниже.

Изменение цены STRK (STRK)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0244---1,70%-21,42%-49,08%
Узнайте больше о цене STRK

Технические индикаторы STRK

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот STRK на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 1
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02439
0,02438
R2
0,02438
0,02438
R1
0,02438
0,02438
PP
0,02437
0,02437
S1
0,02437
0,02437
S2
0,02436
0,02437
S3
0,02436
0,02436

Рыночные сигналы STRK

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,58M
$8,42 M
$9,00 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,14M
3-дневные активные покупки
$0,91 M
3-дневные активные продажи
$0,77 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
7-дневные активные покупки
$3,03 M
7-дневные активные продажи
$2,99 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала STRK

Чистый притокЦена STRKUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,13 M0,02
2026-08-09-$0,02 M0,02
2026-08-08$0,08 M0,03
2026-08-07-$0,02 M0,03
2026-08-06$0,00 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о STRK

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
STRK/USDT
$0,0244
$0,0244$0,0244
-2,28%
9.69M (USDT)
STRK/USDC
$0,02438
$0,02438$0,02438
-2,23%
2.24M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор STRK в USD

Сумма

STRK
STRK
USD
USD

1 STRK = 0,0244 USD

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