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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по STEEM, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по STEEM, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ STEEM (STEEM) за сегодня

Технический анализ STEEM (STEEM) за сегодня

Страница анализа STEEM предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике STEEM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе STEEM ниже.

Изменение цены STEEM (STEEM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03717--+0,84%-11,44%-36,90%
Узнайте больше о цене STEEM

Технические индикаторы STEEM

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот STEEM на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 1
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03719
0,03719
R2
0,03719
0,03718
R1
0,03718
0,03718
PP
0,03718
0,03718
S1
0,03717
0,03717
S2
0,03717
0,03717
S3
0,03716
0,03717

Рыночные сигналы STEEM

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,30M
$4,86 M
$5,17 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,02 M
7-дневные активные продажи
$0,03 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала STEEM

Чистый притокЦена STEEMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,04
2026-08-09-$0,02 M0,04
2026-08-08$0,00 M0,04
2026-08-07-$0,03 M0,04
2026-08-06$0,04 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
STEEM/USDT
$0,03717
$0,03717$0,03717
-0,33%
2.55M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор STEEM в USD

Сумма

STEEM
STEEM
USD
USD

1 STEEM = 0,03717 USD

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