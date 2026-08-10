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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SSV Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SSV Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ SSV Token (SSV) за сегодня

Технический анализ SSV Token (SSV) за сегодня

Страница анализа SSV Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SSV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SSV Token ниже.

Изменение цены SSV Token (SSV)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$2,112---5,80%-1,04%-28,56%
Узнайте больше о цене SSV Token

Технические индикаторы SSV Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SSV Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 9
Нейтрально 5
Покупка 12
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 0Покупка 7
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 5Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
2,1103
2,1096
R2
2,1096
2,1092
R1
2,1093
2,109
PP
2,1086
2,1086
S1
2,1083
2,1082
S2
2,1076
2,108
S3
2,1073
2,1076

Рыночные сигналы SSV Token

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,22M
$4,81 M
$5,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,08 M
7-дневные активные продажи
$0,09 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SSV Token

Чистый притокЦена SSVUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M2,10
2026-08-09$0,05 M2,14
2026-08-08-$0,01 M2,08
2026-08-07$0,05 M2,03
2026-08-06-$0,09 M2,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о SSV Token

Торгуйте SSV Token (SSV) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SSV/USDT
$2,112
$2,112$2,112
-1,49%
25.36K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SSV в USD

Сумма

SSV
SSV
USD
USD

1 SSV = 2,112 USD

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