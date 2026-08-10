Технический анализ SSV Token (SSV) за сегодня Страница анализа SSV Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SSV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SSV Token ниже. Регистрация

Изменение цены SSV Token (SSV) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $2,112 -- -5,80% -1,04% -28,56%

Технические индикаторы SSV Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SSV Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 9 Нейтрально 5 Покупка 12 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 7 Нейтрально 0 Покупка 7 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 5 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 2,1103 2,1096 R2 2,1096 2,1092 R1 2,1093 2,109 PP 2,1086 2,1086 S1 2,1083 2,1082 S2 2,1076 2,108 S3 2,1073 2,1076

Рыночные сигналы SSV Token Текущий чистый объем открытых ордеров -0,22M $4,81 M $5,03 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,02 M 3-дневные активные продажи $0,04 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $0,08 M 7-дневные активные продажи $0,09 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала SSV Token Чистый приток Цена SSVUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,03 M 2,10 2026-08-09 $0,05 M 2,14 2026-08-08 -$0,01 M 2,08 2026-08-07 $0,05 M 2,03 2026-08-06 -$0,09 M 2,03 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте SSV Token (SSV) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SSV Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч SSV / USDT $2,112 $2,112 $2,112 -1,49% 25.36K (USDT) Торговля