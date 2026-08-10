Технический анализ SSV Token (SSV) за сегодня
Изменение цены SSV Token (SSV)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$2,112
|--
|-5,80%
|-1,04%
|-28,56%
Технические индикаторы SSV Token
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SSV Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Нейтрально
|Продажа 7
|Нейтрально 0
|Покупка 7
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 2
|Нейтрально 5
|Покупка 5
Рыночные сигналы SSV Token
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала SSV Token
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,03 M
|2,10
|2026-08-09
|$0,05 M
|2,14
|2026-08-08
|-$0,01 M
|2,08
|2026-08-07
|$0,05 M
|2,03
|2026-08-06
|-$0,09 M
|2,03
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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