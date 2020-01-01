Токеномика SSV Token (SSV) Откройте для себя ключевую информацию о SSV Token (SSV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SSV Token (SSV) SSV.Network - децентрализованная сеть ETH-ставок, основанная на совместных исследованиях с фондом Ethereum; Secret-Shared-Validators (SSV) - это безопасный способ разделения ключа валидатора между недоверенными узлами (или операторами). Уникальный протокол, позволяющий распределенно контролировать и управлять валидатором Ethereum. Официальный сайт: https://ssv.network/ Whitepaper: https://docs.ssv.network/ Обозреватель блоков: https://explorer.ssv.network/ Купить SSV сейчас!

Токеномика и анализ цен SSV Token (SSV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SSV Token (SSV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 96,00M $ 96,00M $ 96,00M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 12,72M $ 12,72M $ 12,72M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 66,017 $ 66,017 $ 66,017 Исторический минимум: $ 3,676640212283031 $ 3,676640212283031 $ 3,676640212283031 Текущая цена: $ 7,548 $ 7,548 $ 7,548 Узнайте больше о цене SSV Token (SSV)

Токеномика SSV Token (SSV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SSV Token (SSV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SSV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SSV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSV, изучите текущую цену SSV!

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