Токеномика SP500 xStock (SPYX)

Откройте для себя ключевую информацию о SP500 xStock (SPYX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:53:12 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен SP500 xStock (SPYX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SP500 xStock (SPYX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,87M
$ 10,87M$ 10,87M
Общее предложение:
$ 16,00K
$ 16,00K$ 16,00K
Оборотное предложение:
$ 16,00K
$ 16,00K$ 16,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,87M
$ 10,87M$ 10,87M
Исторический максимум:
$ 700
$ 700$ 700
Исторический минимум:
$ 616,8846708571068
$ 616,8846708571068$ 616,8846708571068
Текущая цена:
$ 679,49
$ 679,49$ 679,49

Информация о SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) – это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. SPYx отслеживает цену SPDR S&P 500 ETF Trust (базового актива). SPYx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене ETF SPDR S&P 500 ETF Trust в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейна.

Официальный сайт:
https://assets.backed.fi/products/sp500-xstock
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/XsoCS1TfEyfFhfvj8EtZ528L3CaKBDBRqRapnBbDF2W

Токеномика SP500 xStock (SPYX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SP500 xStock (SPYX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPYX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPYX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPYX, изучите текущую цену SPYX!

Как купить SPYX

Заинтересованы в добавлении SP500 xStock (SPYX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SPYX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены SP500 xStock (SPYX)

Анализ истории цены SPYX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SPYX

Хотите узнать, куда может двигаться SPYX? Наша страница прогноза цены SPYX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

