Согласно вашему прогнозу, SP500 xStock потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 670,53.

Согласно вашему прогнозу, SP500 xStock потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 704,0565.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена SPYX составляет $ 739,2593 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена SPYX в 2028 году составит $ 776,2222 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SPYX в 2029 году составит $ 815,0334 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SPYX в 2030 году составит $ 855,7850 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена SP500 xStock потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 1 393,9837.

В 2050 году цена SP500 xStock потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 2 270,6525.