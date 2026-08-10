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Технический анализ Spell Token (SPELL) за сегодня

Технический анализ Spell Token (SPELL) за сегодня

Страница анализа Spell Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SPELL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Spell Token ниже.

Изменение цены Spell Token (SPELL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00007983--+1,52%-11,24%-54,65%
Узнайте больше о цене Spell Token

Технические индикаторы Spell Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Spell Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 0
Нейтрально 5
Покупка 21
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 1Покупка 13
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 4Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0000799
0,0000798
R2
0,0000798
0,0000798
R1
0,0000798
0,0000798
PP
0,0000797
0,0000797
S1
0,0000797
0,0000797
S2
0,0000796
0,0000797
S3
0,0000796
0,0000796

Рыночные сигналы Spell Token

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,95M
$10,43 M
$9,47 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,07 M
7-дневные активные продажи
$0,07 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Spell Token

Чистый притокЦена SPELLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,00
2026-08-09-$0,03 M0,00
2026-08-08-$0,01 M0,00
2026-08-07-$0,07 M0,00
2026-08-06-$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SPELL/USDT
$0,00007983
$0,00007983$0,00007983
-0,63%
681.46M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SPELL в USD

Сумма

SPELL
SPELL
USD
USD

1 SPELL = 0,00007983 USD

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