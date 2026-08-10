Технический анализ Spell Token (SPELL) за сегодня Страница анализа Spell Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SPELL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Spell Token ниже. Регистрация

Изменение цены Spell Token (SPELL) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,00007983 -- +1,52% -11,24% -54,65%

Технические индикаторы Spell Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Spell Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 5 Покупка 21 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 1 Покупка 13 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 4 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0000799 0,0000798 R2 0,0000798 0,0000798 R1 0,0000798 0,0000798 PP 0,0000797 0,0000797 S1 0,0000797 0,0000797 S2 0,0000796 0,0000797 S3 0,0000796 0,0000796

Рыночные сигналы Spell Token Текущий чистый объем открытых ордеров 0,95M $10,43 M $9,47 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,03 M 3-дневные активные продажи $0,03 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,07 M 7-дневные активные продажи $0,07 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Spell Token Чистый приток Цена SPELLUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 0,00 2026-08-09 -$0,03 M 0,00 2026-08-08 -$0,01 M 0,00 2026-08-07 -$0,07 M 0,00 2026-08-06 -$0,01 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Spell Token (SPELL) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Spell Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч SPELL / USDT $0,00007983 $0,00007983 $0,00007983 -0,63% 681.46M (USDT) Торговля