Токеномика Spell Token (SPELL) Откройте для себя ключевую информацию о Spell Token (SPELL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Spell Token (SPELL) Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money. Официальный сайт: https://abracadabra.money/ Whitepaper: https://docs.abracadabra.money/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/BCsFXYm81iqXyYmrLKgAp3AePcgLHnirb8FjTs6sjM7U Купить SPELL сейчас!

Токеномика и анализ цен Spell Token (SPELL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spell Token (SPELL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 74,30M $ 74,30M $ 74,30M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 163,15B $ 163,15B $ 163,15B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,035449 $ 0,035449 $ 0,035449 Исторический минимум: $ 0,000349821697120155 $ 0,000349821697120155 $ 0,000349821697120155 Текущая цена: $ 0,0004554 $ 0,0004554 $ 0,0004554 Узнайте больше о цене Spell Token (SPELL)

Токеномика Spell Token (SPELL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Spell Token (SPELL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPELL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPELL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPELL, изучите текущую цену SPELL!

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