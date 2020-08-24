Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Sperax, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Sperax, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о SPA

Информация о цене SPA

Что такое SPA

Whitepaper SPA

Официальный сайт SPA

Токеномика SPA

Прогноз цен SPA

История SPA

Руководство по покупке SPA

Конвертер валют SPA в фиат

SPA на споте

Фьючерсы SPA USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Sperax (SPA) за сегодня

Технический анализ Sperax (SPA) за сегодня

Страница анализа Sperax предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SPA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Sperax ниже.

Изменение цены Sperax (SPA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,002075--+2,36%-4,38%-33,82%
Узнайте больше о цене Sperax

Поток капитала Sperax

Чистый притокЦена SPAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Sperax

Торгуйте Sperax (SPA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Sperax в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SPA/USDT
$0,002077
$0,002077$0,002077
-2,39%
26.09M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SPA в USD

Сумма

SPA
SPA
USD
USD

1 SPA = 0,002075 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.