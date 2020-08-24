Токеномика Sperax (SPA)
Информация о Sperax (SPA)
"Sperax делает услуги DeFi доступными для всех Созданный на основе нашего оригинального дизайна блокчейна --- протокол консенсуса BDLS, Sperax предлагает высокопроизводительный блокчейн, который действительно безопасен в реальной интернет-среде по сравнению с другими высокопоставленными блокчейнами на основе консенсуса BFT, такими как Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA) и Эфириум (Каспер FFG). Помимо консенсусной инфраструктуры блокчейна Sperax, фонд Sperax Foundation выпускает собственный мультивалютный стейблкоин sCOIN, первый среди публичных блокчейн-экосистем. Он устраняет разрыв между пользователями Интернета и криптографическими приложениями. В Sperax мы считаем, что больше людей заслуживают того, чтобы пользоваться преимуществами приложений децентрализованных финансов (DeFi) с поддержкой блокчейна. В январе 2020 года Sperax привлек более 6 миллионов долларов США в рамках раунда начального финансирования с ведущими инвесторами, включая Outlier Ventures, FBG Capital и Newstyle Capital. 18 марта 2020 года Sperax запустил свою первую публичную продажу на Cobak, крупнейшем сообществе криптовалют в Корее, с распределением 200 тысяч долларов США менее чем за 20 минут. SPA — это собственный служебный токен для блокчейна Sperax. Он подпитывает экосистему и отражает ценность сети. SPA также предоставляет держателям токенов право участвовать в процессе управления в системе."
Токеномика и анализ цен Sperax (SPA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sperax (SPA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Sperax (SPA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Sperax (SPA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SPA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SPA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPA, изучите текущую цену SPA!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 SPA = 0,012125 USD