Токеномика Sperax (SPA) Откройте для себя ключевую информацию о Sperax (SPA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sperax (SPA) "Sperax делает услуги DeFi доступными для всех Созданный на основе нашего оригинального дизайна блокчейна --- протокол консенсуса BDLS, Sperax предлагает высокопроизводительный блокчейн, который действительно безопасен в реальной интернет-среде по сравнению с другими высокопоставленными блокчейнами на основе консенсуса BFT, такими как Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA) и Эфириум (Каспер FFG). Помимо консенсусной инфраструктуры блокчейна Sperax, фонд Sperax Foundation выпускает собственный мультивалютный стейблкоин sCOIN, первый среди публичных блокчейн-экосистем. Он устраняет разрыв между пользователями Интернета и криптографическими приложениями. В Sperax мы считаем, что больше людей заслуживают того, чтобы пользоваться преимуществами приложений децентрализованных финансов (DeFi) с поддержкой блокчейна. В январе 2020 года Sperax привлек более 6 миллионов долларов США в рамках раунда начального финансирования с ведущими инвесторами, включая Outlier Ventures, FBG Capital и Newstyle Capital. 18 марта 2020 года Sperax запустил свою первую публичную продажу на Cobak, крупнейшем сообществе криптовалют в Корее, с распределением 200 тысяч долларов США менее чем за 20 минут. SPA — это собственный служебный токен для блокчейна Sperax. Он подпитывает экосистему и отражает ценность сети. SPA также предоставляет держателям токенов право участвовать в процессе управления в системе." Официальный сайт: https://sperax.io/ Whitepaper: https://github.com/Sperax/USDs-Whitepaper/blob/main/USDs_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xB4A3B0Faf0Ab53df58001804DdA5Bfc6a3D59008 Купить SPA сейчас!

Токеномика и анализ цен Sperax (SPA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sperax (SPA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,51M $ 20,51M $ 20,51M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 1,69B $ 1,69B $ 1,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 60,63M $ 60,63M $ 60,63M Исторический максимум: $ 0,24148 $ 0,24148 $ 0,24148 Исторический минимум: $ 0,003287085606503908 $ 0,003287085606503908 $ 0,003287085606503908 Текущая цена: $ 0,012125 $ 0,012125 $ 0,012125 Узнайте больше о цене Sperax (SPA)

Токеномика Sperax (SPA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sperax (SPA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPA, изучите текущую цену SPA!

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