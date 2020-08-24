Токеномика Sperax (SPA)

Токеномика Sperax (SPA)

Откройте для себя ключевую информацию о Sperax (SPA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sperax (SPA)

"Sperax делает услуги DeFi доступными для всех Созданный на основе нашего оригинального дизайна блокчейна --- протокол консенсуса BDLS, Sperax предлагает высокопроизводительный блокчейн, который действительно безопасен в реальной интернет-среде по сравнению с другими высокопоставленными блокчейнами на основе консенсуса BFT, такими как Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA) и Эфириум (Каспер FFG). Помимо консенсусной инфраструктуры блокчейна Sperax, фонд Sperax Foundation выпускает собственный мультивалютный стейблкоин sCOIN, первый среди публичных блокчейн-экосистем. Он устраняет разрыв между пользователями Интернета и криптографическими приложениями. В Sperax мы считаем, что больше людей заслуживают того, чтобы пользоваться преимуществами приложений децентрализованных финансов (DeFi) с поддержкой блокчейна. В январе 2020 года Sperax привлек более 6 миллионов долларов США в рамках раунда начального финансирования с ведущими инвесторами, включая Outlier Ventures, FBG Capital и Newstyle Capital. 18 марта 2020 года Sperax запустил свою первую публичную продажу на Cobak, крупнейшем сообществе криптовалют в Корее, с распределением 200 тысяч долларов США менее чем за 20 минут. SPA — это собственный служебный токен для блокчейна Sperax. Он подпитывает экосистему и отражает ценность сети. SPA также предоставляет держателям токенов право участвовать в процессе управления в системе."

Официальный сайт:
https://sperax.io/
Whitepaper:
https://github.com/Sperax/USDs-Whitepaper/blob/main/USDs_Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xB4A3B0Faf0Ab53df58001804DdA5Bfc6a3D59008

Токеномика и анализ цен Sperax (SPA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sperax (SPA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 20,51M
$ 20,51M$ 20,51M
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 1,69B
$ 1,69B$ 1,69B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 60,63M
$ 60,63M$ 60,63M
Исторический максимум:
$ 0,24148
$ 0,24148$ 0,24148
Исторический минимум:
$ 0,003287085606503908
$ 0,003287085606503908$ 0,003287085606503908
Текущая цена:
$ 0,012125
$ 0,012125$ 0,012125

Токеномика Sperax (SPA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sperax (SPA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPA, изучите текущую цену SPA!

Как купить SPA

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История цены Sperax (SPA)

Анализ истории цены SPA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.