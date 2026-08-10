Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SNEK, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SNEK, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о SNEK

Информация о цене SNEK

Что такое SNEK

Официальный сайт SNEK

Токеномика SNEK

Прогноз цен SNEK

История SNEK

Руководство по покупке SNEK

Конвертер валют SNEK в фиат

SNEK на споте

Фьючерсы SNEK USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ SNEK (SNEK) за сегодня

Технический анализ SNEK (SNEK) за сегодня

Страница анализа SNEK предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SNEK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SNEK ниже.

Изменение цены SNEK (SNEK)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0003517--+7,91%+4,48%-36,42%
Узнайте больше о цене SNEK

Поток капитала SNEK

Чистый притокЦена SNEKUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о SNEK

Торгуйте SNEK (SNEK) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SNEK в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SNEK/USDT
$0,0003517
$0,0003517$0,0003517
+3,47%
193.69M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SNEK в USD

Сумма

SNEK
SNEK
USD
USD

1 SNEK = 0,0003517 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.