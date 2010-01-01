Токеномика Smart Blockchain (SMART) Откройте для себя ключевую информацию о Smart Blockchain (SMART), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Smart Blockchain (SMART) Smart Blockchain — это масштабируемое решение блокчейна, которое использует инновационные методы для решения проблем, возникающих в традиционных сетях блокчейна. SMART — это собственная монета в сети Smart Blockchain. Smart Blockchain может похвастаться мощной технологической базой, способностью гибко меняться и совершенствоваться, а также эффективными методами стабилизации стоимости монет. Официальный сайт: https://smartblockchain.com/en/ Whitepaper: https://smartblockchain.com/documents/en/WhitePaperSB.pdf Обозреватель блоков: https://smartexplorer.com/ Купить SMART сейчас!

Токеномика и анализ цен Smart Blockchain (SMART) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smart Blockchain (SMART), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 9,00T $ 9,00T $ 9,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,23B $ 43,23B $ 43,23B Исторический максимум: $ 0,04974 $ 0,04974 $ 0,04974 Исторический минимум: $ 0,000631073698012632 $ 0,000631073698012632 $ 0,000631073698012632 Текущая цена: $ 0,004803 $ 0,004803 $ 0,004803 Узнайте больше о цене Smart Blockchain (SMART)

Токеномика Smart Blockchain (SMART): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Smart Blockchain (SMART) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SMART, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SMART. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMART, изучите текущую цену SMART!

Как купить SMART Заинтересованы в добавлении Smart Blockchain (SMART) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SMART, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SMART на MEXC прямо сейчас!

История цены Smart Blockchain (SMART) Анализ истории цены SMART помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SMART прямо сейчас!

Прогноз цены SMART Хотите узнать, куда может двигаться SMART? Наша страница прогноза цены SMART объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SMART прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!