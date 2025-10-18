Текущая цена SKX сегодня составляет 0.46952 USD. Следите за обновлениями цены SKX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SKX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена SKX сегодня составляет 0.46952 USD. Следите за обновлениями цены SKX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SKX прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SKX

Информация о цене SKX

Whitepaper SKX

Официальный сайт SKX

Токеномика SKX

Прогноз цен SKX

История SKX

Руководство по покупке SKX

Конвертер валют SKX в фиат

SKX на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип SKX

SKX Курс (SKX)

Текущая цена 1 SKX в USD:

$0,46952
$0,46952$0,46952
-0,50%1D
USD
График цены SKX (SKX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-20 02:23:40 (UTC+8)

Информация о ценах SKX (SKX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,36666
$ 0,36666$ 0,36666
Мин 24Ч
$ 0,6174
$ 0,6174$ 0,6174
Макс 24Ч

$ 0,36666
$ 0,36666$ 0,36666

$ 0,6174
$ 0,6174$ 0,6174

$ 2,9071059942900916
$ 2,9071059942900916$ 2,9071059942900916

$ 0,012645799433479828
$ 0,012645799433479828$ 0,012645799433479828

-2,54%

-0,50%

-32,06%

-32,06%

Текущая цена SKX (SKX) составляет $ 0,46952. За последние 24 часа SKX торговался в диапазоне от $ 0,36666 до $ 0,6174, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SKX за все время составляет $ 2,9071059942900916, а минимальная – $ 0,012645799433479828.

Что касается краткосрочной динамики, SKX изменился на -2,54% за последний час, на -0,50% за 24 часа и на -32,06% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация SKX (SKX)

No.3674

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 1,06M
$ 1,06M$ 1,06M

$ 46,95M
$ 46,95M$ 46,95M

0,00
0,00 0,00

100 000 000
100 000 000 100 000 000

100 000 000
100 000 000 100 000 000

0,00%

MATIC

Текущая рыночная капитализация SKX составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 1,06M. Циркулируещее обращение SKX составляет 0,00, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 46,95M.

История цен SKX (SKX) в USD

Отслеживайте изменения цены SKX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0023594-0,50%
30 дней$ +0,0181+4,00%
60 дней$ +0,45122+2 465,68%
90 дней$ +0,44524+1 833,77%
Изменение цены SKX сегодня

Сегодня для SKX зафиксировано изменение $ -0,0023594 (-0,50%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены SKX за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,0181 (+4,00%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены SKX за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SKX изменился на $ +0,45122 (+2 465,68%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены SKX за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,44524 (+1 833,77%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены SKX (SKX)?

Просмотеть страницу истории цен SKX.

Что такое SKX (SKX)

Токен SKX, выпущенный S&PanaX Co., Ltd., служит в качестве нативной валюты, используемой на платформе SKX. Эта платформа в основном разделена на коммуникационные пространства и торговый центр, предоставляя пользователям пространства для взаимодействия, обмена информацией и участия в различных мероприятиях. В частности, в торговом центре SKX пользователи получают вознаграждения за предоставление информации или участие в событиях, которые предоставляются в токенах SKX. Затем эти токены могут быть использованы в торговом центре для покупки товаров и услуг, выступая в качестве формы оплаты. Кроме того, сотрудничая с аффилированными компаниями, платформа стремится расширить полезность токенов SKX, предлагая пользователям дополнительные преимущества и возможности.

SKX доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в SKX. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга SKX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о SKX в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки SKX простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены SKX (USD)

Сколько будет стоить SKX (SKX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SKX (SKX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SKX.

Проверьте прогноз цены SKX!

Токеномика SKX (SKX)

Понимание токеномики SKX (SKX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SKX прямо сейчас!

Как купить SKX (SKX)

Ищете как купить SKX? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести SKX на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

SKX на местную валюту

1 SKX (SKX) в VND
12 355,4188
1 SKX (SKX) в AUD
A$0,7183656
1 SKX (SKX) в GBP
0,3474448
1 SKX (SKX) в EUR
0,399092
1 SKX (SKX) в USD
$0,46952
1 SKX (SKX) в MYR
RM1,9813744
1 SKX (SKX) в TRY
19,6588024
1 SKX (SKX) в JPY
¥70,428
1 SKX (SKX) в ARS
ARS$662,2250936
1 SKX (SKX) в RUB
38,2283184
1 SKX (SKX) в INR
41,3271504
1 SKX (SKX) в IDR
Rp7 825,3302032
1 SKX (SKX) в PHP
27,2885024
1 SKX (SKX) в EGP
￡E.22,3068952
1 SKX (SKX) в BRL
R$2,535408
1 SKX (SKX) в CAD
C$0,657328
1 SKX (SKX) в BDT
57,3612584
1 SKX (SKX) в NGN
690,4667216
1 SKX (SKX) в COP
$1 812,81672
1 SKX (SKX) в ZAR
R.8,1555624
1 SKX (SKX) в UAH
19,6541072
1 SKX (SKX) в TZS
T.Sh.1 159,3059176
1 SKX (SKX) в VES
Bs94,37352
1 SKX (SKX) в CLP
$451,20872
1 SKX (SKX) в PKR
Rs133,3061184
1 SKX (SKX) в KZT
253,3811632
1 SKX (SKX) в THB
฿15,4096464
1 SKX (SKX) в TWD
NT$14,3813976
1 SKX (SKX) в AED
د.إ1,7231384
1 SKX (SKX) в CHF
Fr0,3709208
1 SKX (SKX) в HKD
HK$3,6481704
1 SKX (SKX) в AMD
֏180,859104
1 SKX (SKX) в MAD
.د.م4,3054984
1 SKX (SKX) в MXN
$8,639168
1 SKX (SKX) в SAR
ريال1,7607
1 SKX (SKX) в ETB
Br69,9913464
1 SKX (SKX) в KES
KSh60,826316
1 SKX (SKX) в JOD
د.أ0,33288968
1 SKX (SKX) в PLN
1,7090528
1 SKX (SKX) в RON
лв2,0471072
1 SKX (SKX) в SEK
kr4,4228784
1 SKX (SKX) в BGN
лв0,7840984
1 SKX (SKX) в HUF
Ft156,7633376
1 SKX (SKX) в CZK
9,7847968
1 SKX (SKX) в KWD
د.ك0,14414264
1 SKX (SKX) в ILS
1,549416
1 SKX (SKX) в BOB
Bs3,2537736
1 SKX (SKX) в AZN
0,798184
1 SKX (SKX) в TJS
SM4,34306
1 SKX (SKX) в GEL
1,267704
1 SKX (SKX) в AOA
Kz430,3573368
1 SKX (SKX) в BHD
.د.ب0,17747856
1 SKX (SKX) в BMD
$0,46952
1 SKX (SKX) в DKK
kr3,004928
1 SKX (SKX) в HNL
L12,3671568
1 SKX (SKX) в MUR
21,1424856
1 SKX (SKX) в NAD
$8,2119048
1 SKX (SKX) в NOK
kr4,7233712
1 SKX (SKX) в NZD
$0,8169648
1 SKX (SKX) в PAB
B/.0,46952
1 SKX (SKX) в PGK
K2,0048504
1 SKX (SKX) в QAR
ر.ق1,713748
1 SKX (SKX) в RSD
дин.47,2149312
1 SKX (SKX) в UZS
soʻm5 725,8527424
1 SKX (SKX) в ALL
L38,9279032
1 SKX (SKX) в ANG
ƒ0,8404408
1 SKX (SKX) в AWG
ƒ0,845136
1 SKX (SKX) в BBD
$0,93904
1 SKX (SKX) в BAM
KM0,7840984
1 SKX (SKX) в BIF
Fr1 388,84016
1 SKX (SKX) в BND
$0,6056808
1 SKX (SKX) в BSD
$0,46952
1 SKX (SKX) в JMD
$75,6913192
1 SKX (SKX) в KHR
1 893,22202
1 SKX (SKX) в KMF
Fr198,13744
1 SKX (SKX) в LAK
10 206,9563176
1 SKX (SKX) в LKR
රු142,5791384
1 SKX (SKX) в MDL
L7,86446
1 SKX (SKX) в MGA
Ar2 096,0687456
1 SKX (SKX) в MOP
P3,7655504
1 SKX (SKX) в MVR
7,183656
1 SKX (SKX) в MWK
MK816,5563176
1 SKX (SKX) в MZN
MT30,0070232
1 SKX (SKX) в NPR
रु66,3243952
1 SKX (SKX) в PYG
3 353,31184
1 SKX (SKX) в RWF
Fr683,1516
1 SKX (SKX) в SBD
$3,8641496
1 SKX (SKX) в SCR
6,5216328
1 SKX (SKX) в SRD
$18,5037832
1 SKX (SKX) в SVC
$4,1176904
1 SKX (SKX) в SZL
L8,2072096
1 SKX (SKX) в TMT
m1,64332
1 SKX (SKX) в TND
د.ت1,37475456
1 SKX (SKX) в TTD
$3,192736
1 SKX (SKX) в UGX
Sh1 647,07616
1 SKX (SKX) в XAF
Fr263,87024
1 SKX (SKX) в XCD
$1,267704
1 SKX (SKX) в XOF
Fr263,87024
1 SKX (SKX) в XPF
Fr47,89104
1 SKX (SKX) в BWP
P6,3103488
1 SKX (SKX) в BZD
$0,9437352
1 SKX (SKX) в CVE
$44,416592
1 SKX (SKX) в DJF
Fr83,57456
1 SKX (SKX) в DOP
$29,7816536
1 SKX (SKX) в DZD
د.ج60,8544872
1 SKX (SKX) в FJD
$1,0658104
1 SKX (SKX) в GNF
Fr4 082,4764
1 SKX (SKX) в GTQ
Q3,6059136
1 SKX (SKX) в GYD
$98,5099912
1 SKX (SKX) в ISK
kr56,81192

Источники SKX

Для более глубокого понимания SKX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт SKX
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SKX

Сколько стоит SKX (SKX) на сегодня?
Актуальная цена SKX в USD – 0,46952 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SKX в USD?
Текущая цена SKX в USD составляет $ 0,46952. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация SKX?
Рыночная капитализация SKX составляет $ 0,00 USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SKX?
Циркулирующее предложение SKX составляет 0,00 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SKX?
SKX достиг максимальной цены (ATH) в 2,9071059942900916 USD.
Какова была минимальная цена SKX за все время (ATL)?
SKX достиг минимальной цены (ATL) в 0,012645799433479828 USD.
Каков объем торгов SKX?
Объем торгов за последние 24 часа для SKX составляет $ 1,06M USD.
Вырастет ли SKX в цене в этом году?
SKX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SKX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-20 02:23:40 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SKX (SKX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-19 17:50:26Новости отрасли
Настроение крипторынка выходит из зоны "крайнего страха", Индекс страха и жадности в настоящее время на уровне 29
10-19 14:26:41Новости отрасли
Крипто рынок торгуется в боковом движении рынка, общая рыночная капитализация в настоящее время составляет 3 723 триллиона $
10-19 04:16:21Новости отрасли
Рейтинг активности публичных блокчейнов за последние 7 дней: Solana сохраняет первое место
10-18 16:36:53Новости отрасли
Индекс страха и жадности криптовалют в настоящее время на уровне 23, все еще в зоне экстремального страха
10-18 09:33:00Новости отрасли
Глобальные ликвидации за 24 часа выросли до 1,02 миллиарда $, Bitcoin достиг самой низкой цены с начала июля
10-17 19:52:08Новости отрасли
Глобальный спрос на избежание риска растет из-за проблем с неработающими кредитами в двух банках США

Главные новости

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025

Биржевой баланс биткоина опустился до шестилетнего минимума

October 10, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор SKX в USD

Сумма

SKX
SKX
USD
USD

1 SKX = 0,46952 USD

Торговля SKX

SKX/USDT
$0,46952
$0,46952$0,46952
-0,50%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах