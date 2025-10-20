Согласно вашему прогнозу, SKX потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,46952.

Согласно вашему прогнозу, SKX потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,492996.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена SKX составляет $ 0,517645 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена SKX в 2028 году составит $ 0,543528 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SKX в 2029 году составит $ 0,570704 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SKX в 2030 году составит $ 0,599239 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена SKX потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,976098.

В 2050 году цена SKX потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 1,5899.