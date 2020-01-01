Токеномика SKX (SKX) Откройте для себя ключевую информацию о SKX (SKX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SKX (SKX) Токен SKX, выпущенный S&PanaX Co., Ltd., служит в качестве нативной валюты, используемой на платформе SKX. Эта платформа в основном разделена на коммуникационные пространства и торговый центр, предоставляя пользователям пространства для взаимодействия, обмена информацией и участия в различных мероприятиях. В частности, в торговом центре SKX пользователи получают вознаграждения за предоставление информации или участие в событиях, которые предоставляются в токенах SKX. Затем эти токены могут быть использованы в торговом центре для покупки товаров и услуг, выступая в качестве формы оплаты. Кроме того, сотрудничая с аффилированными компаниями, платформа стремится расширить полезность токенов SKX, предлагая пользователям дополнительные преимущества и возможности. Официальный сайт: https://skxmall.com/ Whitepaper: https://skxs-organization.gitbook.io/skx/ Купить SKX сейчас!

Токеномика и анализ цен SKX (SKX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SKX (SKX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: -- -- -- Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: -- -- -- Узнайте больше о цене SKX (SKX)

Токеномика SKX (SKX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SKX (SKX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKX, изучите текущую цену SKX!

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