Токеномика SKX (SKX)
Информация о SKX (SKX)
Токен SKX, выпущенный S&PanaX Co., Ltd., служит в качестве нативной валюты, используемой на платформе SKX. Эта платформа в основном разделена на коммуникационные пространства и торговый центр, предоставляя пользователям пространства для взаимодействия, обмена информацией и участия в различных мероприятиях. В частности, в торговом центре SKX пользователи получают вознаграждения за предоставление информации или участие в событиях, которые предоставляются в токенах SKX. Затем эти токены могут быть использованы в торговом центре для покупки товаров и услуг, выступая в качестве формы оплаты. Кроме того, сотрудничая с аффилированными компаниями, платформа стремится расширить полезность токенов SKX, предлагая пользователям дополнительные преимущества и возможности.
Токеномика и анализ цен SKX (SKX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене SKX (SKX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика SKX (SKX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики SKX (SKX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SKX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SKX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKX, изучите текущую цену SKX!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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