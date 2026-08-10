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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SKALE, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SKALE, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ SKALE (SKL) за сегодня

Технический анализ SKALE (SKL) за сегодня

Страница анализа SKALE предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SKL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SKALE ниже.

Изменение цены SKALE (SKL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,003638---0,42%-23,75%-48,73%
Узнайте больше о цене SKALE

Технические индикаторы SKALE

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SKALE на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 11
Покупка 12
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 6Покупка 7
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 5Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,003634
0,003634
R2
0,003634
0,003633
R1
0,003633
0,003633
PP
0,003633
0,003633
S1
0,003632
0,003632
S2
0,003632
0,003632
S3
0,003631
0,003632

Рыночные сигналы SKALE

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,03M
$2,31 M
$2,33 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,08 M
7-дневные активные продажи
$0,07 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SKALE

Чистый притокЦена SKLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08-$0,03 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06-$0,06 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SKL/USDT
$0,003638
$0,003638$0,003638
-0,27%
17.96M (USDT)
SKL/USDC
$0,003633
$0,003633$0,003633
-0,24%
15.71M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SKL в USD

Сумма

SKL
SKL
USD
USD

1 SKL = 0,003638 USD

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