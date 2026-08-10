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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SHIBAINU, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SHIBAINU, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ SHIBAINU (SHIB) за сегодня

Технический анализ SHIBAINU (SHIB) за сегодня

Страница анализа SHIBAINU предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SHIB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SHIBAINU ниже.

Изменение цены SHIBAINU (SHIB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,000004674---4,64%+5,86%-26,54%
Узнайте больше о цене SHIBAINU

Технические индикаторы SHIBAINU

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SHIBAINU на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 8
Нейтрально 9
Покупка 9
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 1Покупка 7
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 2Нейтрально 8Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,000004672
0,000004672
R2
0,000004672
0,000004671
R1
0,000004671
0,000004671
PP
0,000004671
0,000004671
S1
0,00000467
0,00000467
S2
0,00000467
0,00000467
S3
0,000004669
0,00000467

Рыночные сигналы SHIBAINU

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,87M
$45,94 M
$45,07 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,14M
3-дневные активные покупки
$7,78 M
3-дневные активные продажи
$7,91 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,14M
7-дневные активные покупки
$28,31 M
7-дневные активные продажи
$28,45 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SHIBAINU

Чистый притокЦена SHIBUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,48 M0,00
2026-08-09$0,73 M0,00
2026-08-08$0,20 M0,00
2026-08-07-$1,31 M0,00
2026-08-06-$0,23 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о SHIBAINU

Торгуйте SHIBAINU (SHIB) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SHIB/USDT
$0,000004674
$0,000004674$0,000004674
+0,51%
196.65B (USDT)
SHIB/USDC
$0,000004675
$0,000004675$0,000004675
+0,55%
5.91B (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SHIB в USD

Сумма

SHIB
SHIB
USD
USD

1 SHIB = 0,000004674 USD

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