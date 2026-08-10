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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Stader, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Stader, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Stader (SD) за сегодня

Технический анализ Stader (SD) за сегодня

Страница анализа Stader предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Stader ниже.

Изменение цены Stader (SD)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1079--+2,46%-8,25%-43,63%
Узнайте больше о цене Stader

Поток капитала Stader

Чистый притокЦена SDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,11
2026-08-09-$0,02 M0,11
2026-08-08$0,00 M0,11
2026-08-07-$0,04 M0,11
2026-08-06$0,00 M0,11

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Stader

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Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Stader в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SD/USDT
$0,1081
$0,1081$0,1081
-1,72%
501.25K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SD в USD

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1 SD = 0,1079 USD

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