Токеномика Stader (SD) Откройте для себя ключевую информацию о Stader (SD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stader (SD) Stader создает ключевую инфраструктуру промежуточного программного обеспечения для нескольких сетей PoS для розничных пользователей криптовалюты, бирж и хранителей. Stader создает чрезвычайно модульные смарт-контракты, чтобы третьи лица могли использовать наши компоненты и создавать собственные решения. В краткосрочной перспективе Stader создает нативные контракты в нескольких цепочках, включая Terra, Solana, Ethereum, Near, Avalanche, Fantom и т. д., а также создает экономическую экосистему для роста и разработки таких решений, как фермерство в стиле перенаправления доходности с вознаграждением, ликвидные ставки и т. д. панели запуска, игры и многое другое. В долгосрочной перспективе Stader сосредоточится на раскрытии платформенного подхода и привлечении третьих сторон для разработки нескольких приложений для ставок с помощью Stader infra. Официальный сайт: https://staderlabs.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x30D20208d987713f46DFD34EF128Bb16C404D10f Купить SD сейчас!

Токеномика и анализ цен Stader (SD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stader (SD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,27M $ 22,27M $ 22,27M Общее предложение: $ 120,00M $ 120,00M $ 120,00M Оборотное предложение: $ 53,28M $ 53,28M $ 53,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50,15M $ 50,15M $ 50,15M Исторический максимум: $ 1,9186 $ 1,9186 $ 1,9186 Исторический минимум: $ 0,2375986202937185 $ 0,2375986202937185 $ 0,2375986202937185 Текущая цена: $ 0,4179 $ 0,4179 $ 0,4179 Узнайте больше о цене Stader (SD)

Токеномика Stader (SD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stader (SD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SD, изучите текущую цену SD!

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