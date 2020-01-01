Токеномика Stader (SD)

Токеномика Stader (SD)

Откройте для себя ключевую информацию о Stader (SD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Stader (SD)

Stader создает ключевую инфраструктуру промежуточного программного обеспечения для нескольких сетей PoS для розничных пользователей криптовалюты, бирж и хранителей. Stader создает чрезвычайно модульные смарт-контракты, чтобы третьи лица могли использовать наши компоненты и создавать собственные решения. В краткосрочной перспективе Stader создает нативные контракты в нескольких цепочках, включая Terra, Solana, Ethereum, Near, Avalanche, Fantom и т. д., а также создает экономическую экосистему для роста и разработки таких решений, как фермерство в стиле перенаправления доходности с вознаграждением, ликвидные ставки и т. д. панели запуска, игры и многое другое. В долгосрочной перспективе Stader сосредоточится на раскрытии платформенного подхода и привлечении третьих сторон для разработки нескольких приложений для ставок с помощью Stader infra.

Официальный сайт:
https://staderlabs.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x30D20208d987713f46DFD34EF128Bb16C404D10f

Токеномика и анализ цен Stader (SD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stader (SD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 22,27M
$ 22,27M$ 22,27M
Общее предложение:
$ 120,00M
$ 120,00M$ 120,00M
Оборотное предложение:
$ 53,28M
$ 53,28M$ 53,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 50,15M
$ 50,15M$ 50,15M
Исторический максимум:
$ 1,9186
$ 1,9186$ 1,9186
Исторический минимум:
$ 0,2375986202937185
$ 0,2375986202937185$ 0,2375986202937185
Текущая цена:
$ 0,4179
$ 0,4179$ 0,4179

Токеномика Stader (SD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Stader (SD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SD, изучите текущую цену SD!

Как купить SD

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История цены Stader (SD)

Анализ истории цены SD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.