Токеномика Stader (SD)
Информация о Stader (SD)
Stader создает ключевую инфраструктуру промежуточного программного обеспечения для нескольких сетей PoS для розничных пользователей криптовалюты, бирж и хранителей. Stader создает чрезвычайно модульные смарт-контракты, чтобы третьи лица могли использовать наши компоненты и создавать собственные решения. В краткосрочной перспективе Stader создает нативные контракты в нескольких цепочках, включая Terra, Solana, Ethereum, Near, Avalanche, Fantom и т. д., а также создает экономическую экосистему для роста и разработки таких решений, как фермерство в стиле перенаправления доходности с вознаграждением, ликвидные ставки и т. д. панели запуска, игры и многое другое. В долгосрочной перспективе Stader сосредоточится на раскрытии платформенного подхода и привлечении третьих сторон для разработки нескольких приложений для ставок с помощью Stader infra.
Токеномика и анализ цен Stader (SD)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stader (SD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Stader (SD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Stader (SD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SD, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SD.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SD, изучите текущую цену SD!
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