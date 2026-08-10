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Технический анализ SATS (SATS) за сегодня

Технический анализ SATS (SATS) за сегодня

Страница анализа SATS предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SATS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SATS ниже.

Изменение цены SATS (SATS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,000000010715--+5,74%+12,18%-26,77%
Узнайте больше о цене SATS

Технические индикаторы SATS

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SATS на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 2
Нейтрально 6
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 2Покупка 11
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 4Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00000001072
0,00000001071
R2
0,00000001071
0,0000000107
R1
0,0000000107
0,0000000107
PP
0,00000001069
0,00000001069
S1
0,00000001068
0,00000001068
S2
0,00000001067
0,00000001068
S3
0,00000001066
0,00000001067

Рыночные сигналы SATS

Текущий чистый объем открытых ордеров
-4,55M
$6,71 M
$11,26 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,12 M
3-дневные активные продажи
$0,12 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,31 M
7-дневные активные продажи
$0,30 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SATS

Чистый притокЦена SATSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,00
2026-08-09-$0,02 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,02 M0,00
2026-08-06-$0,04 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SATS/USDT
$0,000000010715
$0,000000010715$0,000000010715
+0,72%
9554.66B (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SATS в USD

Сумма

SATS
SATS
USD
USD

1 SATS = 0,00000 USD

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