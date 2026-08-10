Технический анализ SATS (SATS) за сегодня Страница анализа SATS предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SATS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SATS ниже. Регистрация

Изменение цены SATS (SATS) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,000000010715 -- +5,74% +12,18% -26,77%

Технические индикаторы SATS

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SATS на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 6 Покупка 18 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 2 Покупка 11 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 4 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,00000001072 0,00000001071 R2 0,00000001071 0,0000000107 R1 0,0000000107 0,0000000107 PP 0,00000001069 0,00000001069 S1 0,00000001068 0,00000001068 S2 0,00000001067 0,00000001068 S3 0,00000001066 0,00000001067

Рыночные сигналы SATS Текущий чистый объем открытых ордеров -4,55M $6,71 M $11,26 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,12 M 3-дневные активные продажи $0,12 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,31 M 7-дневные активные продажи $0,30 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала SATS Чистый приток Цена SATSUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,00 2026-08-09 -$0,02 M 0,00 2026-08-08 $0,00 M 0,00 2026-08-07 $0,02 M 0,00 2026-08-06 -$0,04 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте SATS (SATS) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SATS в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч SATS / USDT $0,000000010715 $0,000000010715 $0,000000010715 +0,72% 9554.66B (USDT) Торговля