Токеномика SATS (SATS) Откройте для себя ключевую информацию о SATS (SATS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SATS (SATS) SATS - это токен BRC20 на Bitcoin. Официальный сайт: https://satscoin.vip/ Обозреватель блоков: https://ordinalswallet.com/inscription/9b664bdd6f5ed80d8d88957b63364c41f3ad4efb8eee11366aa16435974d9333i0 Купить SATS сейчас!

Токеномика и анализ цен SATS (SATS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SATS (SATS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 80,14M $ 80,14M $ 80,14M Общее предложение: $ 2 100,00T $ 2 100,00T $ 2 100,00T Оборотное предложение: $ 2 100,00T $ 2 100,00T $ 2 100,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80,14M $ 80,14M $ 80,14M Исторический максимум: $ 0,0000009771 $ 0,0000009771 $ 0,0000009771 Исторический минимум: $ 0,00000000705287601 $ 0,00000000705287601 $ 0,00000000705287601 Текущая цена: $ 0,00000003816 $ 0,00000003816 $ 0,00000003816 Узнайте больше о цене SATS (SATS)

Токеномика SATS (SATS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SATS (SATS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SATS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SATS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SATS, изучите текущую цену SATS!

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