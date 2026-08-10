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Технический анализ RavenCoin (RVN) за сегодня

Технический анализ RavenCoin (RVN) за сегодня

Страница анализа RavenCoin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RVN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе RavenCoin ниже.

Изменение цены RavenCoin (RVN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,003576--+0,70%-9,63%-41,31%
Узнайте больше о цене RavenCoin

Технические индикаторы RavenCoin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот RavenCoin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 2
Нейтрально 7
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 1Покупка 13
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 2Нейтрально 6Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,003572
0,003572
R2
0,003572
0,003571
R1
0,003571
0,003571
PP
0,003571
0,003571
S1
0,00357
0,00357
S2
0,00357
0,00357
S3
0,003569
0,00357

Рыночные сигналы RavenCoin

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,11M
$2,76 M
$2,65 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,09 M
7-дневные активные продажи
$0,08 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала RavenCoin

Чистый притокЦена RVNUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08-$0,01 M0,00
2026-08-07-$0,01 M0,00
2026-08-06-$0,02 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RVN/USDT
$0,003579
$0,003579$0,003579
-0,58%
18.13M (USDT)
RVN/USDC
$0,003579
$0,003579$0,003579
-0,47%
15.56M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор RVN в USD

Сумма

RVN
RVN
USD
USD

1 RVN = 0,003576 USD

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