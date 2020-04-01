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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по THORChain, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по THORChain, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ THORChain (RUNE) за сегодня

Технический анализ THORChain (RUNE) за сегодня

Страница анализа THORChain предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RUNE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе THORChain ниже.

Изменение цены THORChain (RUNE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,4331---1,95%+5,27%-28,05%
Узнайте больше о цене THORChain

Технические индикаторы THORChain

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот THORChain на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 7
Покупка 9
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 2Покупка 6
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 5Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,4326
0,4325
R2
0,4325
0,4323
R1
0,4322
0,4322
PP
0,4321
0,4321
S1
0,4318
0,4319
S2
0,4317
0,4318
S3
0,4314
0,4317

Рыночные сигналы THORChain

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,05M
$12,93 M
$12,98 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,61 M
3-дневные активные продажи
$0,61 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
7-дневные активные покупки
$0,98 M
7-дневные активные продажи
$1,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала THORChain

Чистый притокЦена RUNEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,15 M0,43
2026-08-09-$0,11 M0,44
2026-08-08-$0,04 M0,44
2026-08-07-$0,07 M0,45
2026-08-06-$0,02 M0,45

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RUNE/USDT
$0,4328
$0,4328$0,4328
-1,34%
383.55K (USDT)
RUNE/USDC
$0,4324
$0,4324$0,4324
-1,39%
132.24K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор RUNE в USD

Сумма

RUNE
RUNE
USD
USD

1 RUNE = 0,4331 USD

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