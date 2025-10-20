ROVR Network Курс (ROVR)
Текущая цена ROVR Network (ROVR) составляет $ 0,0102. За последние 24 часа ROVR торговался в диапазоне от $ 0,01008 до $ 0,01039, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ROVR за все время составляет $ 0,021590040558154902, а минимальная – $ 0,008280267387340556.
Что касается краткосрочной динамики, ROVR изменился на -0,10% за последний час, на -1,44% за 24 часа и на -5,30% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация ROVR Network составляет $ 1,30M, при 24-часовом объеме торгов $ 73,29K. Циркулируещее обращение ROVR составляет 127,75M, а общее предложение – 9999998876. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 102,00M.
Отслеживайте изменения цены ROVR Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,0001492
|-1,44%
|30 дней
|$ -0,00366
|-26,41%
|60 дней
|$ +0,0052
|+104,00%
|90 дней
|$ +0,0052
|+104,00%
Сегодня для ROVR зафиксировано изменение $ -0,0001492 (-1,44%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00366 (-26,41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ROVR изменился на $ +0,0052 (+104,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0052 (+104,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ROVR Network (ROVR)?
Просмотеть страницу истории цен ROVR Network.
ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.
ROVR Network доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в ROVR Network. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.
Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ROVR, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о ROVR Network в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.
Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки ROVR Network простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.
Сколько будет стоить ROVR Network (ROVR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ROVR Network (ROVR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ROVR Network.
Проверьте прогноз цены ROVR Network!
Понимание токеномики ROVR Network (ROVR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ROVR прямо сейчас!
Ищете как купить ROVR Network? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести ROVR Network на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.
Для более глубокого понимания ROVR Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
