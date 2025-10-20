Текущая цена ROVR Network сегодня составляет 0.0102 USD. Следите за обновлениями цены ROVR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ROVR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ROVR Network сегодня составляет 0.0102 USD. Следите за обновлениями цены ROVR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ROVR прямо сейчас на MEXC.

Логотип ROVR Network

ROVR Network Курс (ROVR)

Текущая цена 1 ROVR в USD:

$0,01021
$0,01021$0,01021
-1,44%1D
USD
График цены ROVR Network (ROVR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:05:52 (UTC+8)

Информация о ценах ROVR Network (ROVR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01008
$ 0,01008$ 0,01008
Мин 24Ч
$ 0,01039
$ 0,01039$ 0,01039
Макс 24Ч

$ 0,01008
$ 0,01008$ 0,01008

$ 0,01039
$ 0,01039$ 0,01039

$ 0,021590040558154902
$ 0,021590040558154902$ 0,021590040558154902

$ 0,008280267387340556
$ 0,008280267387340556$ 0,008280267387340556

-0,10%

-1,44%

-5,30%

-5,30%

Текущая цена ROVR Network (ROVR) составляет $ 0,0102. За последние 24 часа ROVR торговался в диапазоне от $ 0,01008 до $ 0,01039, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ROVR за все время составляет $ 0,021590040558154902, а минимальная – $ 0,008280267387340556.

Что касается краткосрочной динамики, ROVR изменился на -0,10% за последний час, на -1,44% за 24 часа и на -5,30% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ROVR Network (ROVR)

No.2032

$ 1,30M
$ 1,30M$ 1,30M

$ 73,29K
$ 73,29K$ 73,29K

$ 102,00M
$ 102,00M$ 102,00M

127,75M
127,75M 127,75M

9 999 998 876
9 999 998 876 9 999 998 876

9 999 998 876
9 999 998 876 9 999 998 876

1,27%

SOL

Текущая рыночная капитализация ROVR Network составляет $ 1,30M, при 24-часовом объеме торгов $ 73,29K. Циркулируещее обращение ROVR составляет 127,75M, а общее предложение – 9999998876. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 102,00M.

История цен ROVR Network (ROVR) в USD

Отслеживайте изменения цены ROVR Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0001492-1,44%
30 дней$ -0,00366-26,41%
60 дней$ +0,0052+104,00%
90 дней$ +0,0052+104,00%
Изменение цены ROVR Network сегодня

Сегодня для ROVR зафиксировано изменение $ -0,0001492 (-1,44%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ROVR Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00366 (-26,41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ROVR Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ROVR изменился на $ +0,0052 (+104,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ROVR Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0052 (+104,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ROVR Network (ROVR)?

Просмотеть страницу истории цен ROVR Network.

Что такое ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в ROVR Network. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ROVR, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о ROVR Network в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки ROVR Network простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены ROVR Network (USD)

Сколько будет стоить ROVR Network (ROVR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ROVR Network (ROVR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ROVR Network.

Проверьте прогноз цены ROVR Network!

Токеномика ROVR Network (ROVR)

Понимание токеномики ROVR Network (ROVR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ROVR прямо сейчас!

Как купить ROVR Network (ROVR)

Ищете как купить ROVR Network? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести ROVR Network на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ROVR на местную валюту

1 ROVR Network (ROVR) в VND
268,413
1 ROVR Network (ROVR) в AUD
A$0,015606
1 ROVR Network (ROVR) в GBP
0,00765
1 ROVR Network (ROVR) в EUR
0,008772
1 ROVR Network (ROVR) в USD
$0,0102
1 ROVR Network (ROVR) в MYR
RM0,043044
1 ROVR Network (ROVR) в TRY
0,428196
1 ROVR Network (ROVR) в JPY
¥1,5504
1 ROVR Network (ROVR) в ARS
ARS$13,765104
1 ROVR Network (ROVR) в RUB
0,830484
1 ROVR Network (ROVR) в INR
0,895458
1 ROVR Network (ROVR) в IDR
Rp169,999932
1 ROVR Network (ROVR) в PHP
0,597516
1 ROVR Network (ROVR) в EGP
￡E.0,484806
1 ROVR Network (ROVR) в BRL
R$0,054876
1 ROVR Network (ROVR) в CAD
C$0,014178
1 ROVR Network (ROVR) в BDT
1,245216
1 ROVR Network (ROVR) в NGN
14,912196
1 ROVR Network (ROVR) в COP
$39,84375
1 ROVR Network (ROVR) в ZAR
R.0,17646
1 ROVR Network (ROVR) в UAH
0,42738
1 ROVR Network (ROVR) в TZS
T.Sh.25,310076
1 ROVR Network (ROVR) в VES
Bs2,142
1 ROVR Network (ROVR) в CLP
$9,6492
1 ROVR Network (ROVR) в PKR
Rs2,887008
1 ROVR Network (ROVR) в KZT
5,489742
1 ROVR Network (ROVR) в THB
฿0,333846
1 ROVR Network (ROVR) в TWD
NT$0,313854
1 ROVR Network (ROVR) в AED
د.إ0,037434
1 ROVR Network (ROVR) в CHF
Fr0,008058
1 ROVR Network (ROVR) в HKD
HK$0,079254
1 ROVR Network (ROVR) в AMD
֏3,90201
1 ROVR Network (ROVR) в MAD
.د.م0,094452
1 ROVR Network (ROVR) в MXN
$0,18768
1 ROVR Network (ROVR) в SAR
ريال0,03825
1 ROVR Network (ROVR) в ETB
Br1,544484
1 ROVR Network (ROVR) в KES
KSh1,317228
1 ROVR Network (ROVR) в JOD
د.أ0,0072318
1 ROVR Network (ROVR) в PLN
0,037128
1 ROVR Network (ROVR) в RON
лв0,044574
1 ROVR Network (ROVR) в SEK
kr0,095676
1 ROVR Network (ROVR) в BGN
лв0,017136
1 ROVR Network (ROVR) в HUF
Ft3,42159
1 ROVR Network (ROVR) в CZK
0,213588
1 ROVR Network (ROVR) в KWD
د.ك0,0031212
1 ROVR Network (ROVR) в ILS
0,033558
1 ROVR Network (ROVR) в BOB
Bs0,070482
1 ROVR Network (ROVR) в AZN
0,01734
1 ROVR Network (ROVR) в TJS
SM0,094452
1 ROVR Network (ROVR) в GEL
0,02754
1 ROVR Network (ROVR) в AOA
Kz9,298014
1 ROVR Network (ROVR) в BHD
.د.ب0,0038352
1 ROVR Network (ROVR) в BMD
$0,0102
1 ROVR Network (ROVR) в DKK
kr0,065586
1 ROVR Network (ROVR) в HNL
L0,267852
1 ROVR Network (ROVR) в MUR
0,464304
1 ROVR Network (ROVR) в NAD
$0,177072
1 ROVR Network (ROVR) в NOK
kr0,101694
1 ROVR Network (ROVR) в NZD
$0,017646
1 ROVR Network (ROVR) в PAB
B/.0,0102
1 ROVR Network (ROVR) в PGK
K0,04284
1 ROVR Network (ROVR) в QAR
ر.ق0,037128
1 ROVR Network (ROVR) в RSD
дин.1,029384
1 ROVR Network (ROVR) в UZS
soʻm122,891538
1 ROVR Network (ROVR) в ALL
L0,850578
1 ROVR Network (ROVR) в ANG
ƒ0,018258
1 ROVR Network (ROVR) в AWG
ƒ0,01836
1 ROVR Network (ROVR) в BBD
$0,0204
1 ROVR Network (ROVR) в BAM
KM0,017136
1 ROVR Network (ROVR) в BIF
Fr30,0798
1 ROVR Network (ROVR) в BND
$0,01326
1 ROVR Network (ROVR) в BSD
$0,0102
1 ROVR Network (ROVR) в JMD
$1,636896
1 ROVR Network (ROVR) в KHR
41,12895
1 ROVR Network (ROVR) в KMF
Fr4,3248
1 ROVR Network (ROVR) в LAK
221,739126
1 ROVR Network (ROVR) в LKR
රු3,095598
1 ROVR Network (ROVR) в MDL
L0,173094
1 ROVR Network (ROVR) в MGA
Ar45,73986
1 ROVR Network (ROVR) в MOP
P0,0816
1 ROVR Network (ROVR) в MVR
0,15606
1 ROVR Network (ROVR) в MWK
MK17,67762
1 ROVR Network (ROVR) в MZN
MT0,65178
1 ROVR Network (ROVR) в NPR
रु1,433508
1 ROVR Network (ROVR) в PYG
72,3384
1 ROVR Network (ROVR) в RWF
Fr14,8002
1 ROVR Network (ROVR) в SBD
$0,083946
1 ROVR Network (ROVR) в SCR
0,139434
1 ROVR Network (ROVR) в SRD
$0,404838
1 ROVR Network (ROVR) в SVC
$0,08925
1 ROVR Network (ROVR) в SZL
L0,177072
1 ROVR Network (ROVR) в TMT
m0,035802
1 ROVR Network (ROVR) в TND
د.ت0,0299676
1 ROVR Network (ROVR) в TTD
$0,069156
1 ROVR Network (ROVR) в UGX
Sh35,5368
1 ROVR Network (ROVR) в XAF
Fr5,7528
1 ROVR Network (ROVR) в XCD
$0,02754
1 ROVR Network (ROVR) в XOF
Fr5,7528
1 ROVR Network (ROVR) в XPF
Fr1,0404
1 ROVR Network (ROVR) в BWP
P0,13668
1 ROVR Network (ROVR) в BZD
$0,020502
1 ROVR Network (ROVR) в CVE
$0,970632
1 ROVR Network (ROVR) в DJF
Fr1,8156
1 ROVR Network (ROVR) в DOP
$0,64719
1 ROVR Network (ROVR) в DZD
د.ج1,330692
1 ROVR Network (ROVR) в FJD
$0,02346
1 ROVR Network (ROVR) в GNF
Fr88,689
1 ROVR Network (ROVR) в GTQ
Q0,078132
1 ROVR Network (ROVR) в GYD
$2,13384
1 ROVR Network (ROVR) в ISK
kr1,2444

Для более глубокого понимания ROVR Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ROVR Network
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ROVR Network

Сколько стоит ROVR Network (ROVR) на сегодня?
Актуальная цена ROVR в USD – 0,0102 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ROVR в USD?
Текущая цена ROVR в USD составляет $ 0,0102. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ROVR Network?
Рыночная капитализация ROVR составляет $ 1,30M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ROVR?
Циркулирующее предложение ROVR составляет 127,75M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ROVR?
ROVR достиг максимальной цены (ATH) в 0,021590040558154902 USD.
Какова была минимальная цена ROVR за все время (ATL)?
ROVR достиг минимальной цены (ATL) в 0,008280267387340556 USD.
Каков объем торгов ROVR?
Объем торгов за последние 24 часа для ROVR составляет $ 73,29K USD.
Вырастет ли ROVR в цене в этом году?
ROVR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ROVR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:05:52 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ROVR Network (ROVR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

