Токеномика ROVR Network (ROVR)

Откройте для себя ключевую информацию о ROVR Network (ROVR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:01:19 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен ROVR Network (ROVR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ROVR Network (ROVR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,95M
$ 1,95M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 215,29M
$ 215,29M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 90,73M
$ 90,73M
Исторический максимум:
$ 0,02
$ 0,02
Исторический минимум:
$ 0,008280267387340556
$ 0,008280267387340556
Текущая цена:
$ 0,009073
$ 0,009073

Информация о ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

Официальный сайт:
https://rovr.network/
Whitepaper:
https://rovr-network.gitbook.io/rovr-docs
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/FgQ3sxj54SmVzttkxuK4bdiEnUNi6kF9Hyx3ezKW72hn

Токеномика ROVR Network (ROVR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ROVR Network (ROVR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ROVR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ROVR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROVR, изучите текущую цену ROVR!

