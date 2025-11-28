Что такое ROVR

Токеномика ROVR Network (ROVR) Откройте для себя ключевую информацию о ROVR Network (ROVR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен ROVR Network (ROVR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ROVR Network (ROVR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,95M $ 1,95M $ 1,95M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 215,29M $ 215,29M $ 215,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 90,73M $ 90,73M $ 90,73M Исторический максимум: $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 Исторический минимум: $ 0,008280267387340556 $ 0,008280267387340556 $ 0,008280267387340556 Текущая цена: $ 0,009073 $ 0,009073 $ 0,009073 Узнайте больше о цене ROVR Network (ROVR) Купить ROVR сейчас!

Информация о ROVR Network (ROVR) ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy. Официальный сайт: https://rovr.network/ Whitepaper: https://rovr-network.gitbook.io/rovr-docs Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/FgQ3sxj54SmVzttkxuK4bdiEnUNi6kF9Hyx3ezKW72hn

Токеномика ROVR Network (ROVR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ROVR Network (ROVR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROVR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROVR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROVR, изучите текущую цену ROVR!

Как купить ROVR Заинтересованы в добавлении ROVR Network (ROVR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ROVR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ROVR на MEXC прямо сейчас! История цены ROVR Network (ROVR) Анализ истории цены ROVR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ROVR прямо сейчас! Прогноз цены ROVR Хотите узнать, куда может двигаться ROVR? Наша страница прогноза цены ROVR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ROVR прямо сейчас!

