Согласно вашему прогнозу, ROVR Network потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,01018.

Согласно вашему прогнозу, ROVR Network потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,010689.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена ROVR составляет $ 0,011223 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена ROVR в 2028 году составит $ 0,011784 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ROVR в 2029 году составит $ 0,012373 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ROVR в 2030 году составит $ 0,012992 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена ROVR Network потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,021163.

В 2050 году цена ROVR Network потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,034473.