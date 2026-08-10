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Технический анализ Oasis (ROSE) за сегодня

Технический анализ Oasis (ROSE) за сегодня

Страница анализа Oasis предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ROSE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Oasis ниже.

Изменение цены Oasis (ROSE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,005832--+7,44%-2,25%-45,88%
Узнайте больше о цене Oasis

Технические индикаторы Oasis

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Oasis на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 1
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 0Покупка 13
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,005837
0,005836
R2
0,005836
0,005834
R1
0,005834
0,005834
PP
0,005833
0,005833
S1
0,005831
0,005831
S2
0,00583
0,005831
S3
0,005828
0,00583

Рыночные сигналы Oasis

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,27M
$1,82 M
$2,09 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,70 M
3-дневные активные продажи
$0,71 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
7-дневные активные покупки
$1,58 M
7-дневные активные продажи
$1,61 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Oasis

Чистый притокЦена ROSEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,10 M0,01
2026-08-09$0,03 M0,01
2026-08-08-$0,03 M0,01
2026-08-07-$0,06 M0,01
2026-08-06$0,05 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ROSE/USDT
$0,005832
$0,005832$0,005832
+0,29%
12.69M (USDT)
ROSE/USDC
$0,005839
$0,005839$0,005839
+0,75%
9.80M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ROSE в USD

Сумма

ROSE
ROSE
USD
USD

1 ROSE = 0,005832 USD

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