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Технический анализ RONIN (RON) за сегодня

Технический анализ RONIN (RON) за сегодня

Страница анализа RONIN предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RON, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе RONIN ниже.

Изменение цены RONIN (RON)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,05239--+8,85%-8,64%-50,99%
Узнайте больше о цене RONIN

Технические индикаторы RONIN

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот RONIN на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 3
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,05232
0,05231
R2
0,05231
0,05231
R1
0,05231
0,05231
PP
0,0523
0,0523
S1
0,0523
0,0523
S2
0,05229
0,0523
S3
0,05229
0,05229

Рыночные сигналы RONIN

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,03M
$1,12 M
$1,15 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,20 M
3-дневные активные продажи
$0,19 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,35 M
7-дневные активные продажи
$0,35 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала RONIN

Чистый притокЦена RONUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,05
2026-08-09$0,00 M0,05
2026-08-08$0,00 M0,05
2026-08-07-$0,01 M0,05
2026-08-06$0,01 M0,05

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RON/USDT
$0,05237
$0,05237$0,05237
-0,55%
1.19M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор RON в USD

Сумма

RON
RON
USD
USD

1 RON = 0,05239 USD

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