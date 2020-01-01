Токеномика iExec RLC (RLC)

Токеномика iExec RLC (RLC)

Откройте для себя ключевую информацию о iExec RLC (RLC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о iExec RLC (RLC)

RLC — это токен Ethereum для облачной платформы iExec, в которой пользователи могут монетизировать и сдавать в аренду вычислительную мощность и данные. iExec позволяет разработчикам запускать приложения на так называемом «децентрализованном рынке облачных ресурсов».

Официальный сайт:
https://iex.ec/
Whitepaper:
https://www.iex.ec/developers
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/RLC

Токеномика и анализ цен iExec RLC (RLC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене iExec RLC (RLC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 65,90M
$ 65,90M$ 65,90M
Общее предложение:
$ 87,00M
$ 87,00M$ 87,00M
Оборотное предложение:
$ 72,38M
$ 72,38M$ 72,38M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 79,20M
$ 79,20M$ 79,20M
Исторический максимум:
$ 4,7815
$ 4,7815$ 4,7815
Исторический минимум:
$ 0,148837272278
$ 0,148837272278$ 0,148837272278
Текущая цена:
$ 0,9104
$ 0,9104$ 0,9104

Токеномика iExec RLC (RLC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики iExec RLC (RLC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RLC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RLC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RLC, изучите текущую цену RLC!

Как купить RLC

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История цены iExec RLC (RLC)

Анализ истории цены RLC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RLC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.