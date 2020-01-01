Токеномика iExec RLC (RLC) Откройте для себя ключевую информацию о iExec RLC (RLC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о iExec RLC (RLC) RLC — это токен Ethereum для облачной платформы iExec, в которой пользователи могут монетизировать и сдавать в аренду вычислительную мощность и данные. iExec позволяет разработчикам запускать приложения на так называемом «децентрализованном рынке облачных ресурсов». Официальный сайт: https://iex.ec/ Whitepaper: https://www.iex.ec/developers Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/RLC Купить RLC сейчас!

Токеномика и анализ цен iExec RLC (RLC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене iExec RLC (RLC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 65,90M $ 65,90M $ 65,90M Общее предложение: $ 87,00M $ 87,00M $ 87,00M Оборотное предложение: $ 72,38M $ 72,38M $ 72,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 79,20M $ 79,20M $ 79,20M Исторический максимум: $ 4,7815 $ 4,7815 $ 4,7815 Исторический минимум: $ 0,148837272278 $ 0,148837272278 $ 0,148837272278 Текущая цена: $ 0,9104 $ 0,9104 $ 0,9104 Узнайте больше о цене iExec RLC (RLC)

Токеномика iExec RLC (RLC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики iExec RLC (RLC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RLC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RLC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RLC, изучите текущую цену RLC!

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