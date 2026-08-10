Технический анализ iExec RLC (RLC) за сегодня Страница анализа iExec RLC предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RLC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе iExec RLC ниже. Регистрация

Изменение цены iExec RLC (RLC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,2765 -- +7,25% -9,91% -43,66%

Технические индикаторы IExec RLC

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот IExec RLC на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 9 Нейтрально 3 Покупка 14 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 0 Покупка 12 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 3 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,2756 0,2755 R2 0,2755 0,2755 R1 0,2755 0,2755 PP 0,2754 0,2754 S1 0,2754 0,2754 S2 0,2753 0,2754 S3 0,2753 0,2753

Рыночные сигналы IExec RLC Текущий чистый объем открытых ордеров -0,42M $6,70 M $7,12 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,01 M 3-дневные активные продажи $0,01 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,08 M 7-дневные активные продажи $0,08 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала IExec RLC Чистый приток Цена RLCUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,02 M 0,28 2026-08-09 $0,01 M 0,28 2026-08-08 $0,02 M 0,28 2026-08-07 -$0,02 M 0,28 2026-08-06 $0,03 M 0,28 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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