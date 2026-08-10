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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по IExec RLC, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по IExec RLC, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ iExec RLC (RLC) за сегодня

Технический анализ iExec RLC (RLC) за сегодня

Страница анализа iExec RLC предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RLC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе iExec RLC ниже.

Изменение цены iExec RLC (RLC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2765--+7,25%-9,91%-43,66%
Узнайте больше о цене iExec RLC

Технические индикаторы IExec RLC

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот IExec RLC на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 3
Покупка 14
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2756
0,2755
R2
0,2755
0,2755
R1
0,2755
0,2755
PP
0,2754
0,2754
S1
0,2754
0,2754
S2
0,2753
0,2754
S3
0,2753
0,2753

Рыночные сигналы IExec RLC

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,42M
$6,70 M
$7,12 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,08 M
7-дневные активные продажи
$0,08 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала IExec RLC

Чистый притокЦена RLCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M0,28
2026-08-09$0,01 M0,28
2026-08-08$0,02 M0,28
2026-08-07-$0,02 M0,28
2026-08-06$0,03 M0,28

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о iExec RLC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RLC/USDT
$0,2765
$0,2765$0,2765
-0,13%
202.06K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

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RLC
USD
USD

1 RLC = 0,2765 USD

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